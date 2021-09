Reims met Nantes en bouteille

Immense délivrance pour Reims et Delaune.En panne de victoire à domicile depuis... le 24 janvier dernier, les Rémois ont brisé la mauvaise série en grappillant trois points contre Nantes (3-1). Le match a pourtant commencé timidement, avec un traditionnel round d'observation, même si Reims a pris le jeu à son compte. Peu d'occasions à se mettre sous la dent et quelques coups au programme, Lafont mettant K.O Koffi et Foket frôlant le rouge après une semelle sur Traoré. Un petit ronronnement, puis un réveil des Canaris avec l'intenable Simon, tout proche de dévier le cuir au fond des filets après une tête de Kolo Muani.Mais les Rémois n'ont pas eu l'intention de faire de cadeau à la Brigade Loire, de retour en tribunes après deux mois d'absence, à commencer par l'entrant Flips, dont la galette est arrivée sur la tête rageuse de Foket pour l'ouverture du score. Oui, mais les Nantais ont de la ressource et notamment la bécane Simon, qui a sonné la révolte en s'amusant avec la défense adverse pour aller tromper Rajković. Pas de quoi décourager Reims et Oscar Garcia, bien inspiré au moment de lancer Ekitike à la place de Koffi. Buteur à Rennes, l'attaquant de 19 ans a remis ça deux fois en l'espace de six minutes pour offrir la victoire à son équipe. Il a d'abord devancé la sortie de Lafont pour redonner l'avantage à Reims, avant de déclencher une frappe contrée par Pallois pour tuer le suspense. Coup d'arrêt pour Nantes, qui voit son adversaire du jour recoller à son derrière au classement.Quelqu'un a le classement des palindromes meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 ? C'est pour un copain.Rajković - Foket (Cassama, 69), Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan - Kebbal (Lopy, 83), Munetsi, Matusiwa (Mbuku, 69) - van Bergen (Flips, 45), Koffi (Ekitike, 69).Óscar GarcíaLafont - Traoré, Pallois (Bukari, 80), Castelletto, Corchia - Girotto, Cyprien (Geubbels, 63), Chirivella (Moutoussamy, 88) - Simon, Blas, Kolo Muani.Antoine Kombouaré