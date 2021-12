Quand Van Dijk se fait casser la gueule dans une série néerlandaise

Virgil van Dijk has appeared in the Dutch Netflix series "Undercover" in a cameo role to promote the show. Oscar needed.pic.twitter.com/Wlw95g0l5w — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 23, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un jeu qui n'est pas sans rappeler celui de Marion Cotillard dans Batman.Dans l’histoire de la castagne, on a tous été déçu au moins une fois. Le jour où Matt Hardy assomme son frère avec une chaise en est l’exemple parfait. Tout le monde a aussi forcément en tête la débâcle de Balboa au dixième round face à Clubber Lang dans Rocky III. Et enfin, jamais deux sans trois, la défaite cuisante de Captain America lors de son premier affrontement face au Soldat de l’hiver reste toujours un des plus mauvais souvenirs de l’univers Marvel. Mais rien, rien n’arrive à la cheville du fiasco Virgil Van Dijk.Dans une bande-annonce pour promouvoir la sortie de la nouvelle saison de, série néerlandaise énormément streamée sur Netflix, Virgil Van Dijk s'est fait sévèrement cogner. Mais comment un défenseur d’1,93m pour 94 kilos, qui peut se farcir toutes les plus grosses bêtes de la planète football, a-t-il pu rester impuissant face à un petit trafiquant trapu ? Plus sérieusement, personne ne sait vraiment si le colosse de Liverpool aura un véritable rôle dans le prochain opus de la série, ou s’il s’agit juste-là, d’un invité «» .Toujours est-il qu’on a hâte de voir la suite.