Quand Simon Terodde n'a plus de voix pour son interview d’après-match

Guten Morgen! Wir können einfach nicht genug davon bekommen und fragen uns: Hat Simon Terodde seine Stimme eventuell in der Nacht wiedergefunden? @s04 #SkyBuli #Terodde #Interviewdesjahres pic.twitter.com/PzBz73XXBP — Sky Sport (@SkySportDE) April 30, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un match qui l’a laissé sans voix.Planter un doublé ? Facile. Offrir les trois points à son équipe ? Une habitude. Donner une interview ? Compliqué... Ce samedi, après la victoire du leader Schalke 04 à Sandhausen (1-2), l’attaquant et capitaine Simon Terodde est interrogé par Sky Sports. La routine pour le meilleur buteur de l’histoire de la 2. Bundesliga (169 pions), auteur de 27 pions en 28 matchs cette saison. Mais à sa première réponse, surprise : le joueur n’a plus de voix.La minute 30 d’interview est un long chemin de croix pour Terodde, qui a visiblement usé ses cordes vocales pendant le match et en célébrant son but de la victoire à la 91minute. Oscillant entre voix cassée et suraigu comme un ado en pleine puberté, mais imperturbable comme dans les six mètres adverses, l’attaquant répond quand même à toutes les questions du journaliste.On n'imagine pas le désastre si Schalke assure sa remontée dans l'élite et soulève le titre.