PSG : Warren Zaïre-Emery bat un nouveau record de précocité

La première fois à 16 ans.À l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Rennes, remportée par les Bretons (1-0) , le milieu de terrain de l’équipe parisienne Warren Zaïre-Emery s'est offert un record de précocité en devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à être titularisé en Ligue 1. À 16 ans et 313 jours, le numéro 33 du Paris Saint-Germain efface des tablettes Adil Aouchiche qui avait débuté contre Metz en championnat en août 2019 à l’âge de 17 ans et 46 jours.Cela constitue un nouveau record pour Zaïre-Emery. Titulaire lors de la victoire face à Châteauroux en 32de finale de Coupe de France (3-1) en début de mois, le Titi parisien était devenu le plus jeune joueur à commencer un match de l’histoire du club, battant la prouesse de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour). Le joueur de 16 ans détient aussi les records du plus jeune joueur de l’histoire du club, ainsi que du plus jeune joueur du PSG à participer à une rencontre de Ligue des champions.