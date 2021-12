Pronostic Getafe Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe sur sa lancée face à l’Athletic Bilbao

Arsenal enfonce Everton

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Quinzième la saison passée, Getafe connaît une entame de saison délicate puisque la formation espagnole doit se contenter de la 19et avant-dernière place de Liga. Cependant, les hommes de Quique Flores ne comptent que deux points de retard sur le 1er non relégable. En grande difficulté au début de saison avec 7 défaites d’affilée, Getafe s’est repris lors des dernières journées en décrochant deux succès à domicile face à l’Espanyol Barcelone (1-0) et contre Cadix (4-0). De plus, les partenaires de Carles Alena ont obtenu des nuls face à Majorque et Grenade. Ces bons résultats ont redonné espoir à la formation espagnole dans la lutte pour le maintien. Le week-end dernier, Getafe s’est imposé en Coupe de France face à Mollerussa (1-5). Annoncé comme la future pépite du football turc, Enes Ünal vient de marquer 4 buts sur ses 5 derniers matchs avec Getafe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Athletic Bilbao a réalisé une saison dernière intéressante en Coupe avec une victoire en SuperCoupe d’Espagne. De plus, Bilbao avait participé à deux finales de Coupe du Roi, perdues face à la Real Sociedad et le FC Barcelone. Cette saison, l’Athletic se retrouve dans le ventre mou de la Liga en 8position, à 4 points de l’Europe et avec 8 unités d’avance sur le 1er relégable. Les Basques font du surplace lors des dernières semaines avec 4 nuls et deux défaites. En milieu de semaine, la formation basque s’est inclinée en match en retard sur la pelouse de Bernabeu face au Real Madrid (1-0). En regain de forme lors des derniers matchs, Getafe pourrait tenir tête à une formation de l’Athletic Bilbao qui n’a plus gagné depuis la mi-octobre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.Après avoir réalisé un début de saison intéressant avec 3 victoires et 1 nul lors des 4 premières journées, Everton a depuis aligné les contre-performances. En effet, depuis la fin septembre, les Toffees n’ont plus remporté le moindre match et affichent surtout un bilan catastrophique de 2 nuls et 6 défaites lors des 8 dernières journées de Premier League. Ces tristes résultats ont fait glisser Everton en 15e position de PL, avec seulement 5 points d’avance sur le premier relégable. En milieu de semaine, les Toffees n’ont pas existé dans le derby de Liverpool face à des Reds trop forts. Mécontents de la prestation de leurs protégés, une grande partie des fans ont quitté le stadium suite au 4e but des Reds. L’absence de Dominic Calvert-Lewin est handicapante, tant il est prépondérant sur le front de l’attaque.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal a confirmé lors de sa défaite en milieu de semaine face à Manchester United qu’il y avait toujours une classe d’écart entre les Gunners et les grosses cylindrées anglaise. En effet, depuis le début de saison, Arsenal s’est incliné face à Chelsea (0-2), Manchester City (5-0), Liverpool (4-0) et donc United (3-2). Contre les Red Devils, les hommes d’Arteta sont bien rentrés dans le match mais ont reculé après l’ouverture du score. Une erreur d’Odegaard a permis aux red Devils de décrocher un penalty, transformé par l’inévitable Cristiano Ronaldo pour offrir la victoire à United (3-2). Comme souvent depuis sa prolongation de contrat XXL, Aubameyang a été transparent sur le front de l’attaque. En revanche, les Gunners se montrent très efficaces face aux formations à leur portée, ce qui leur a permis de se hisser en cinquième position avec un seul point de retard sur West Ham, 4e. Solide face à des équipes de 2nde partie de tableau, Arsenal devrait reprendre sa marche en avant sur la pelouse d’Everton.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton - Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !Retrouvez le Pronostic Getafe Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !