En attendant Karim

Premier acte de ce triptyque judiciaire, l’audience du mercredi a surtout été marquée par l’absence de Karim Benzema, qui jouait la veille en Ligue des champions en Ukraine avec le Real Madrid. Mathieu Valbuena, lui, était bien présent à Versailles, aux côtés de ses avocats et de ceux de la FFF. Carnet de bord de ce premier jour du procès de la sextape.

« Arrêtez de vous prendre pour Mère Teresa »

« J’étais con »

« Sa maison, c’est un baisodrome »

Par Adrien Candau et Léo Tourbe, à Versailles

À première vue, il paraît presque seul. Quand il ne parle pas, il a le dos légèrement arqué, comme s'il voulait esquiver le feu nourri de regards qui se dirigent vers sa chemise noire. Ses bras sont crispés, figés dans une position défensive. Seules ses jambes bougent. Réflexe de footballeur. Mathieu Valbuena est le premier invité à s'exprimer au micro du tribunal judiciaire de Versailles. Pour la millième fois, il raconte son histoire. Celle du fameux chantage à la, où se mêlent les noms des prévenus de l'affaire, Younes Houass, Karim Zenati, Mustapha Zouaoui et Axel Angot. Les quatre fantastiques sont à l'autre bout de la salle. Ne manque plus que le cinquième membre des Beatles, Karim Benzema. Pas de pot, la rock star n'a pas souhaité se présenter au concert de ce mercredi. Des motifs professionnels sont évoqués, alors que l'attaquant du Real Madrid jouait la veille au soir en Ligue des champions, à Kiev contre le Shakhtar Donetsk.Maître Paul-Albert Iweins, un des avocats de Valbuena, en profite pour dégainer le premier :La salle murmure. Valbuena, assisté du juge Christophe Moran, résume succinctement, mais lentement l’affaire . Proche du vestiaire marseillais et premier intermédiaire présumé entre les maîtres-chanteurs et Valbuena, Younes Houass est le premier des accusés à se pointer à la barre. À l'entendre, Houass est un type formidable. S'il appelle anonymement Valbuena le 3 juin, c'est par bonté d’âme., rétorque le président, un tantinet agacé par la posture de Houass. Joli manieur de la langue, celui qui porte une chemise bleu clair à motifs - beaucoup moins ceintrée que celle de Valbuena - semble être un vrai filou.L’inverse complet d’Axel Angot, le deuxième à s’accouder à la barre, et le premier à galérer avec les micros, son volume de parole provoquant d’incessants allers-retours de la part de l’huissier, ingénieur du son de la journée. Chemise bleu foncé, jean foncé, il ne fait pas tellement de résistance et paraît presque résigné quant à l’issue de ce procès. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a conservé la sextape de Valbuena ?, justifie-t-il., arguant qu’il maîtrise quatre langues. Avec son nez long et fin, ses cheveux châtains, il n’a pas l’air de chercher à enfumer le tribunal, et est beaucoup moins théâtral que son prédécesseur. Mais ce n’est rien comparé à Mustapha Zouaoui, dit « Sata » , un véritable personnage. Vêtu d’un sweat à capuche noir, où un gros « Dior » blanc trône fièrement à l’avant, d’un jogging noir et chaussé de groles bigarrées, il hausse plus vite le ton.Après avoir résumé ses liens avec Axel Angot, et s’être expliqué à propos de la dette que le duo devait à Nicolas Marin (l'ancien attaquant de Saint-Étienne et d'Auxerre), il s’attaque à sa relation avec Houass. Attaquer est le bon terme :, s’interroge-t-il. L’image du bon samaritain que s’est efforcée à construire Houass est définitivement morte. Sata a deux passions dans la vie : les coussins et les potins. Pour les coussins, une de ses activités principales consiste en la customisation de maroquinerie en détournant des produits Louis Vuitton. Casques, sacs, mais surtout coussins.l’oreiller personnalisé, précise-t-il, même si le président lui rappelle qu’il avait fixé la valeur de ses créations à 2500 euros plus tôt., se justifie-t-il, faisant pouffer de rire la salle de presse. Les coussins sont tellement omniprésents qu’il en a offert un à Benzema en août 2015 afin de l’amadouer et d'entrer en contact avec lui. Une autre de ses cibles ? Cristiano Ronaldo ! Bref, le roi du coussin.Pour les potins, il s'est dit que balancer des histoires croustillantes sur Valbuena le dédouanera.« Djibril Cissé - dont le nom est souvent revenu ce mercredi, mais qui a deja été mis hors de cause depuis longtemps - est la cible de graves attaques, à quelques minutes de suspendre l’audience.Cette fois, ce ne sont pas des rires, mais de la consternation qui dévale de la mezzanine où logent les journalistes.Karim Zenati, pull gris et pantalon noir, découvre les joies de l’audition en dernier et prévient d’emblée qu’il risque de se, cet exercice étant très dur pour lui. Entre quelques moments où il perd son sang-froid, d’autres où il apparaît très ému, on a droit à des dérapages dont un joli. Zenati, comme Valbuena, a surtout passé l’après-midi à interpréter les mots de son meilleur ami Benzema, dont l’absence n’a pas eu l’air de plaider en sa faveur. Ce jeudi, peut-être que KB9 pointera le bout de son nez dans la chambre n°7 du tribunal de Versailles.