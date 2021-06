L'homme qui nous aimait tous

L’immense Philousports s’est éteint ce samedi. Il laisse un grand vide sur Twitter et dans le monde du sport, ses terrains de jeu favoris.



Par Pierre Maturana

Même la twittosphère, si prompte à s’emparer des nouvelles, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, a cette fois semblé vouloir patienter avant d’inonder le réseau d’émotions, d’hommages à son égard et de pensées à ses proches. Comme si tout le monde avait convenu que ce moment, non seulement, ne devait pas arriver, mais qu’il ne pouvait pas arriver. Pourtant, ce samedi, Philousports nous a quittés. Lui qui aimait le ballon, qu’il soit rond, ovale ou orange, lui qui tweetait encore quelques heures avant, s’en est allé. Le flot de messages ininterrompu depuis la terrible annonce, qu’ils viennent d’anonymes, de célébrités, de journalistes, de Michy, Andy Delort, Benjamin Mendy, André-Pierre Gignac, Djibril Cissé ou Kylian Mbappé et de tout ce que le sport - sa passion - et Twitter – son terrain d’expression - drainent comme adeptes, dit tout de la place que Philou occupait dans nos quotidiens.Il ne faudra jamais cesser de lire ou regarder ce qui a été fait, et très bien fait, sur sa trajectoire hors du commun et la sympathie de sa personne. Parce que si la vie de Philousports raconte tout ce qu’on a envie ou besoin d’entendre sur la résilience, l’abnégation, la bienveillance, le courage, la lutte et le dépassement de soi, sur le combat contre la maladie et sur comment apprendre à voir, quoi qu’il en soit, le bon côté des choses, on gardera aussi en mémoire la passion qui l’animait. Pour l’OM, pour le foot, pour le sport en général. Il n’a jamais perdu de vue, contrairement à nous sans doute parfois, que le sport n’est que du sport, qu’il ne devrait servir à rien d’autre qu’à nous rassembler. Que le sport, même dans la rivalité et la compétition, ne devrait engendrer que du bon en nous. Philou avait ce petit truc qui lui permettait de dédramatiser les choses, d’apaiser les débats, de remettre le foot à sa juste place.Parce qu’il était aussi cet oasis de gentillesse sur un réseau où règne trop souvent la loi de la jungle. Il répondait à un maximum de personnes sans distinction, il offrait beaucoup, des gifs, des cadeaux, des cœurs, des infos, posait des questions, parfois naïves, toujours désintéressées, souhaitait des choses simples, un bonjour, une bonne nuit, qui font sourire et toujours plaisir. Parce que ça peut paraître bête, peut-être, mais ça faisait toujours du bien, quelque part. Alors, on verra certainement beaucoup le regard de Philou ces prochaines heures, ces prochains jours, sur Twitter, dans les journaux, à la télé... Ses yeux rieurs qui disaient. Et on aura tous un pincement au cœur quand ce ne seront pas des larmes qui perleront pour ceux qui le connaissaient intimement, comme un ami, un proche, quand les photos de lui, en maillot, avec ses casquettes, ses bandanas, apparaîtront ici ou là. C’est normal : tout le monde aimait Philousports pour ce qu’il était, pour ce qu’il faisait, et aussi parce qu’on avait l’impression qu’il nous aimait tous.Philou nous manquera. Parce qu’on se dit trop souvent qu'on manque terriblement de types formidables comme Philou.La rédaction de SoFoot.com transmet toutes ses condoléances et ses pensées les plus douces aux proches de Philousports et à tous ceux qui l’aimaient.