Paris s'en sort bien à Nantes

Dominateurs pendant plus d'une heure et devant tout au long de la rencontre au tableau d'affichage, les Parisiens ont ramené un succès important de Nantes (1-2) malgré une grosse frayeur dans le dernier quart d'heure. À la suite d'un excès de confiance de Presnel Kimpembe qui a relancé les Canaris, les hommes de Thomas Tuchel ont tremblé, mais ont pu compter sur Keylor Navas pour rentrer à Paris avec le succès entre les mains.

Icardi retrouve le sourire

Kimpembe relance les Canaris, en vain

Nantes (4-2-3-1) : Petrić - Prado, Girotto, Wague, Ch. Traoré - Touré (Emond, 65e), Abeid - Blas (Benavente, 90e), Louza, Bamba - Simon. Entraîneur : Christian Gourcuff.



PSG (4-4-2) : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Sarabia (Paredes, 82e), Verratti, Gueye, Di María - Mbappé, Icardi (Draxler, 77e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Par Andrea Chazy

Après le large succès au Parc des Princes face à Montpellier samedi (5-0), le PSG avait rendez-vous à Nantes ce mardi soir pour enchaîner un onzième match sans défaite et surtout une quatrième victoire de rang en Ligue 1. Engranger, par la même occasion, de la confiance, alors que Lyon dimanche et Amiens dans huit jours feront office de dernières répétitions avant le huitième de finale de Ligue des champions face à Dortmund. Pendant une heure, le contrat était rempli avec sérieux. Jusqu’à une erreur de Presnel Kimpembe, qui a totalement relancé les Canaris. Car oui : à l'issue du temps additionnel, les Nantais peuvent avoir des regrets de ne pas avoir pris un point à ce PSG-là.Au coup d’envoi, la Beaujoire est pleine à craquer. Prête à pardonner le désastre de Rennes, prête pour accueillir l’ogre du championnat de France qui n’a plus trébuché depuis le mois de novembre à Dijon en championnat. Problème : le 4-2-3-1 de Christian Gourcuff comprend rapidement qu’il va passer son temps à courir après le ballon, et à couper les transmissions entre Marco Verratti et Ángel Di María. Un cas de figure que les Canaris n’aiment pas, et ça se voit. Sur un long ballon de Layvin Kurzawa, Mauro Icardi contrôle parfaitement au point de penalty. Mais Denis Petrić avait tout compris avant lui, et sort le bon arrêt au bon moment. Une première alerte qui ne va pourtant pas empêcher l’arrière-garde nantaise de se faire surprendre, une nouvelle fois dans son dos, au quart d’heure de jeu.Lancé par Di María, Kylian Mbappé fausse compagnie à ses geôliers, mais pique trop son ballon devant le portier nantais. Nantes est certes bien en place, mais peine tout de même à enchaîner trois passes dans la moitié de terrain parisienne. Et la sanction, la vraie, va finir par tomber : un déboulé supersonique de Mbappé côté gauche, suivi d’un centre en retrait repris par Di María et dévié victorieusement par Icardi (29). Avant que la pause n’arrive, et une mauvaise lecture du jeu de Layvin Kurzawa dans la surface, Moses Simon a l’opportunité d’égaliser, mais panique au moment de faire le geste juste.Le début du second acte reprend sur les mêmes bases. Paris a le contrôle du jeu, et oblige même Andrei Girotto à fracasser sa propre barre transversale pour sauver la maison nantaise. Mais les hommes de Thomas Tuchel en veulent plus, et vont vite passer à l’acte. Sur un corner bien botté par Di María, Thilo Kehrer place un coup de casque gagnant et met son équipe à l’abri (57). Nantes est mort ? Non, pas encore. Sur une passe en retrait de Verratti au niveau du rond central, Presnel Kimpembe la joue trop facile et envoie Simon battre Navas après un rush de 45 mètres (68). Une bêtise qui remet Nantes en selle et anime vingt dernières minutes au cours desquelles Simon, et surtout Renaud Emond à deux reprises, manquent d’égaliser par maladresse ou du fait d’un Keylor Navas déterminant. Paris a eu chaud, et d'un côté, ce n'est peut-être pas plus mal pour lui de se voir rappeler que rien n'est jamais acquis.