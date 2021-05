Paris fait un grand pas vers le titre après un nul à Lyon

Incapables de trouver la faille, l’OL et le PSG se sont séparés dos à dos au Groupama Stadium. Mais le sourire est parisien. En tenant tête à l’ogre rhodanien, le club de la capitale conserve sa petite longueur d’avance et fait un grand pas vers le titre.

Baston à tout-va

La chair de poule

OL (4-3-3) : Bouhaddi - Carpenter (Cayman 79e), Buchanan, Renard, Bacha - Marozsán, Henry, Majri - D. Cascarino (Malard 70e), Macario, Karchaoui (Kumagai 70e). Entraîneure : Sonia Bompastor.



PSG (4-4-2) : Endler - Lawrence, Paredes, Dudek (Cook 73e), Morroni - Diani, Geyoro, Däbritz, Baltimore - Brunn (Huitema 65e), Bachmann (Diani 81e). Entraîneur : Olivier Échouafni.

Tara Britton

Leader avec un point d’avance au coup d’envoi, Paris n’avait jamais été aussi proche du titre. À l’inverse, jamais Lyon n’avait semblé si vulnérable après avoir été relégué à la deuxième place une bonne partie de la saison. Déjà détrônées en Ligue des champions après une élimination en quarts de finale par ce même PSG, les septuples championnes d’Europe savaient qu’en cas de défaite au Groupama Stadium, leur règne hexagonal prendrait aussi fin, lui qui a débuté en 2007. Ce séisme n’a finalement pas eu lieu, du moins pas avant l’heure. L’OL et le PSG se sont cognés, mais repartent finalement dos à dos (0-0). Un nul comme une victoire, pour Paris.Bousculées par le pressing haut des Lyonnaises, les Parisiennes arrivent quand même d’entrée de jeu à mettre le feu devant la cage de Bouhaddi en se projetant rapidement. Meilleur espoir de cette saison 2020-2021, Baltimore déboule comme à son habitude couloir gauche, centre pour Diani, mais la reprise de l'ailière droite est trop molle pour inquiéter la portière française (5). Quelques minutes plus tard, celle qui prendra la direction d’OL Reign à la fin de la saison est vigilante après une nouvelle alerte de Baltimore (11). Dans le jeu, Lyon a la maîtrise et met de l’impact dans les duels, à l’image de ce tacle XXL de Buchanan sur Baltimore, propulsée dans la zone technique d’Échouafni qui valdingue lui aussi. Mais la troupe de Geyoro ne se démonte pas. Après une première tentative de Diani, Bachmann tente elle aussi sa chance, mais le coup de canon de la Suissesse est repoussé en corner (22). De l’autre côté, Henry balance un bon coup de casque après un délicieux service de Macario sur coup franc, mais c'est insuffisant pour inquiéter Endler, sa probable future coéquipière la saison prochaine (35). Les occasions s’enchaînent encore pour le PSG, mais ni Brunn (37) ni Bachmann (44) n’ont le geste juste, alors que Karchaoui, repositionnée ailière gauche en l’absence de Le Sommer, envoie elle le ballon dans les tribunes vides du Groupama Stadium (40).Au retour des vestiaires, les tampons sont toujours autant impressionnants, et Stéphanie Frappart commence logiquement à sortir les biscottes. Ça bataille donc, et ça vendange encore. Brunn d’abord (62), puis Diani (66) se payent le luxe de se trouer devant le but, et Lyon reste en vie. Les minutes défilent — pour le plus grand bonheur des Parisiennes —, le rythme faiblit, et ça se crispe. Seul un exploit individuel semble pouvoir faire basculer la rencontre, comme cette sortie courageuse d'Endler dans les pieds de Majri (90+2). Le dernier frisson ? Un but de Malard refusé pour un hors-jeu dans les derniers instants (90+3), mais les Fenottes laissent finalement filer deux points cruciaux, et probablement leur couronne de championnes de France. Une victoire du Paris Saint-Germain contre Dijon vendredi prochain, et la D1 féminine aura une nouvelle reine. Enfin.