Paris écarte tranquillement Angers

Peu inquiétés des Angevins maladroits, les Parisiens ont validé sans trop de soucis leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France (5-0). Ils y retrouveront, au choix, Rumilly-Vallières, Montpellier ou le vainqueur de Lyon-Monaco. Malheureusement pour Stéphane Moulin, sa dernière Coupe de France avec Angers s'arrête sur une manita au Parc des Princes.

Quand le plan se déroule sans accroc

Par Alexandre Aflalo, au Parc des Princes

Tranquille. S’il fallait résumer en un mot le match qu’a vécu le Paris Saint-Germain face à Angers, en quart de finale de la Coupe de France, ce serait sans doute celui-ci : tranquille. Ce mercredi soir, encore assez tôt pour évoluer sous les dernières lueurs du jour et jouer sous une température idéale, avec une pelouse juste arrosée par les averses qui se sont abattues juste avant sur la capitale et un adversaire qui ne lui a pas opposé une résistance folle : tous les ingrédients étaient réunis pour un bon match de football qui a maintenu les Parisiens en forme en vue de leurs futures échéances nationales et européennes sans les épuiser. Vous l’aurez compris : le Paris Saint-Germain a validé sans trembler son billet pour le dernier carré de la Coupe de France en écartant Angers, pour ce qui restera donc comme le dernier match de Coupe de Stéphane Moulin sur le banc du SCO.Sans Mbappé ni Kimpembe judicieusement laissés au repos par Mauricio Pochettino, les Parisiens n'ont pas tardé à poser le pied sur le ballon et dicter le rythme du match. Entre deux phases de passe à dix, quelques offensives. La première fait mouche : dans l’axe, Neymar transmet à Draxler qui lance parfaitement Icardi dans la profondeur, pour une finition impeccable (). Sans assiéger la surface de Butelle, les Parisiens, en tenue extérieure malgré qu’ils évoluent à la maison, font mal à Angers sur chaque offensive. Très actif sur son côté droit, Dagba déborde et trouve un Neymar heureux de voir sa reprise rebondir sur Butelle, sur Manceau puis sur le poteau avant de faire trembler les filets (). Les deux seuls tirs parisiens de la première période ont fait filoche. En face, les Angevins, un peu frustrés, ont beau réussir à se créer quelques occasions, ils sont soit imprécis (43), soit butent sur une défense parisienne sereine et un Rico très solide (17, 32, 79).Angers aurait eu l'occasion de revenir au score en début de seconde période, notamment sur une tête un peu trop molle de Diony après un enchaînement somptueux de Pereira Lage (65e). Mais en face, Paris était dans ce genre de soirs où ils sont injouables, et où chaque tir fait trembler les filets. En deux minutes, ils plient le match. Sur l'action qui suit la tête de Diony, Neymar conclut du bout du crâne un superbe travail d'Icardi et Draxler côté gauche (). Une minute plus tard, un Di Maríacombine avec Dagba côté droit, fait s'écrouler deux défenseurs angevins d'un crochet et glisse une offrande d'un coup du foulard à Icardi, seul devant le but pour conclure (). L'Argentin, décidément bien en jambes depuis son retour à la compétition, ajoutera même un triplé sur le, en reprenant parfaitement de volée un ballon mal dégagé par la défense angevine (). L'arbitre sifflera la fin des débats là-dessus. Angers aura tenté, mais Angers sera surtout tombé sur plus fort et beaucoup plus efficace que lui. La victoire quasiment assurée, sans doute pour s'éviter un drame avant City, Pochettino mettait au frais Neymar et Di María. La touche finale à une soirée idéale, avec une victoire large, une qualif et aucun accroc.: Rico - Dagba, Danilo (Pembélé, 81), Kehrer, Bakker (Kurzawa, 75) - Gueye, Paredes (Kean, 72) - Di María (Sarabia, 72e), Neymar (Herrera, 72), Draxler - Icardi.Mauricio Pochettino.: Butelle - Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle - Amadou, Mangani (Coulibaly, 69) - Thioub (Bobichon, 75), Pereira Lage (Cho, 75), Cabot (El-Melali, 60) - Bahoken (Diony, 60).Stéphane Moulin.