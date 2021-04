Paris décapsule Strasbourg

Sérieux et efficaces avec trois buts inscrits en première période, les Parisiens se sont rendus le match facile à Strasbourg (1-4). Un résultat qui permet au club de la capitale de rester à trois points du LOSC et surtout de préparer au mieux la manche retour face au Bayern, ce mardi au Parc des Princes en quarts de finale de Ligue des champions.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels - Guilbert, Koné, Mitrović, Caci (Carole, 82e) - Sissoko (Chahiri, 59e), Aholou - Bellegarde (Zohi, 82e) , Thomasson, Liénard (Prcić, 59e) - Diallo (Sahi, 62e). Entraîneur : Thierry Laurey.



PSG (4-2-3-1) : Navas (Rico, 45e) - Kehrer, Danilo, Kimpembe, Bakker - Herrera (Simons, 89e), Paredes - Sarabia, Rafinha (Gueye, 74e), Mbappé (Nagera, 89e) - Kean (Draxler, 74e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Fatigué, crevé, déconcentré, démotivé, désintéressé ? Trois jours après être sorti plus que jamais vivant de l'enfer de Munich, on se demandait dans quel état serait le Paris Saint-Germain ce samedi après-midi à Strasbourg. D'autant que cette saison, le club parisien a souvent eu du mal à gérer ses lendemains de soirées européennes. Les défaites face à Monaco et Nantes au mois de mars sont là pour en témoigner, d'ailleurs. Reste que sans Neymar - mais avec un Kylian Mbappé une nouvelle fois flamboyant, qui a disputé la (quasi) totalité de la rencontre -, Paris n'a pas eu trop de problèmes pour se débarrasser des hommes de Thierry Laurey et pour se vider la tête avant ses retrouvailles avec le Bayern au Parc des Princes ce mardi.Un déplacement à Strasbourg n'a pourtant rien d'une promenade de santé pour le PSG en Ligue 1, depuis que le Racing est revenu dans l'élite en 2017. C'est simple : Paris n'était même jamais parvenu à repartir de la Meinau avec les trois points en poche, et une première frappe d'Adrien Thomasson sur le poteau laisse alors penser que la tâche va s'annoncer ardue pour les Parisiens en Alsace. Un trompe-l'œil, en réalité, car le club de la capitale joue en chaussons et peut compter sur Mbappé, son étoile filante, qui s'en va glisser le cuir entre les cuisses de Mats Sels en solo pour lancer les hostilités. Le RCS n'est pas dans un grand jour, Paris l'a compris, et laisse surtout beaucoup trop d'espaces aux attaquants parisiens qui ne vont pas se faire prier pour plier la rencontre en une mi-temps. Pablo Sarabia réalise un bel enchaînement pour le pion du breaktandis que juste avant la pause, c'est Moise Kean qui y va de son but bien lancé par Mbappé. Le match est terminé, déjà.Le travail étant fait, Mauricio Pochettino commence à préparer le match de mardi face au Bayern et remplace Keylor Navas par Sergio Rico. Le PSG est dans le gestion, contrôle plutôt bien le second acte et prouve qu'il peut être maître d'un match complet. Enfin. Mbappé reste sur la pelouse, oblige Sels à sortir le grand jeu et assiste néanmoins à une réduction du score du jeune Moïse Dion Sahi sur son premier ballon. Une belle récompense pour le jeune attaquant malien qui ne va pourtant rien changer, au contraire. Car sur un coup franc à 25 mètres plein axe obtenu par Mbappé, Leandro Paredes s'en va nettoyer la lunette strasbourgeoise et mettre fin au suspens. Maintenant, place à la Ligue des champions pour le PSG.