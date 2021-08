Oui, Maxwel Cornet manquera à l’OL

Officiellement transféré à Burnley ce dimanche, Maxwel Cornet quitte l’Olympique lyonnais six ans et demi après son arrivée sur les bords du Rhône. Une collaboration qui aura attisé le feu de manière aussi positive que négative, de ses coups d’éclat contre Manchester City à la cible systématiquement collée par une frange des supporters de l’OL dans son dos. Injuste, tant l’Ivoirien aura agi comme un brave soldat mouillant le maillot des Gones jusqu’au bout.

40

L’Olympique lyonnais informe du transfert de son international ivoirien, Maxwel Cornet, au club anglais de Burnley pour un montant de 15 millions d’euros dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par l’OL sur cette opération.https://t.co/euHijKxvvv — Olympique lyonnais (@OL) August 29, 2021

Cornet dans l’histoire de l’OL

L’inébranlable soldat

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’histoire aura donc pris fin ce 29 août 2021. Moins de 48 heures après le premier succès de l’Olympique lyonnais en Ligue 1 cette saison, sur la pelouse de Nantes le club de Jean-Michel Aulas a officialisé le départ de Maxwel Cornet . Direction l’Angleterre et Burnley pour le joueur de 24 ans qui va donc découvrir la Premier League, contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros dont 15% reviendront au FC Metz, son club formateur. Une belle plus-value pour un joueur acheté seulement 400 000€ aux Grenats en janvier 2015. Mais bien plus qu’un simple mouvement destiné à renflouer les caisses de l’OL au sein du premier mercato lyonnais de l’ère Peter Bosz, la fin de la collaboration entre l’Ivoirien et le quatrième du dernier exercice en Ligue 1 marque une rupture à plus d’un titre pour un club qui perd l’un de ses joueurs les plus fidèles de la dernière décennie.Six ans et demi. Entre son arrivée en provenance du FC Metz, à tout juste dix-huit balais, et son envol ce dimanche pour gonfler l’effectif des, Cornet aura passé six ans et demi sous les couleurs des Gones. À son actif ? 252 matchs – qui lui permettent d’intégrer honorablement le top 30 des joueurs les plus capés du club – ainsi que 51 buts, le propulsant en vingtième position des buteurs les plus prolifiques du septuple champion de France dont il était en outre le deuxième joueur le plus ancien de l’effectif actuel derrière Anthony Lopes. Des statistiques qui réhabilitent, s’il était nécessaire, un joueur qui aura laissé une trace indélébile dans la capitale des Gaules et renforcé son statut lors des affrontements, entre autres, de l’OL en Ligue des champions contre Manchester City, que ce soit en phase de poules en 2018, ou bien lors de ce fameux quart de finale en août 2020.Au-delà de toutes considérations statistiques, l'international ivoirien (22 sélections, 5 buts) aura également réussi à se rendre indispensable au fur et à mesure de son séjour dans la capitale de la gastronomie, et obtenir le soutien indéfectible de ses coachs., lâchait Bruno Genesio après le doublé de son joueur en C1 contre les, en novembre 2018.Un soutien et des éloges envers Cornet, Rudi Garcia n’était pas non plus le dernier à en distribuer., rappelait l’ancien coach des Gones en conférence de presse avant d'affronter les– encore – l’été dernier.Cornet a toujours fait l’unanimité au sein du vestiaire de l’OL, de par son professionnalisme – il ne broncha pas lorsque Rudi Garcia décida de le faire passer d’ailier à piston gauche – et sa débauche d’énergie constante. Une histoire commune, tristement achevée lors d'une claque assortie d'une expulsion à Angers , et qui appartient désormais au passé, au même titre que les moqueries et running gags lancés par certains supporters de l’OL qui aimaient en faire leur bouc émissaire. Ces gens ont certainement des problèmes avec les notions de fidélité et de sincérité. Des valeurs que Maxwel Cornet embarque avec lui à Burnley, laissant du même coup un grand vide du côté de Lyon.