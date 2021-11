Novak Djokovic fête comme il se doit la qualification de la Serbie

Apparemment Novak Djokovic est assez content que la Serbie se soit qualifiée pour la Coupe du monde 2022 ( @DjokerNole) pic.twitter.com/KOkAFrwMWF — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) November 15, 2021

Heureusement qu'il n'avait qu'un téléphone dans sa main...Novak Djokovic n'a jamais été un joueur qui cachait ses sentiments sur un court. Il n'est pas non plus le genre de supporter qui reste sagement assis devant son poste lorsque son équipe nationale joue. Et c'est encore moins le cas quand c'est pour une qualification directe à la Coupe du monde, au Portugal, et que Mitrović inscrit le but de la délivrance dans le temps additionnel. Le numéro 1 mondial de tennis a laissé éclater sa joie au moment du but et de la qualification. Une libération flippante visible dans sa story sur Instagram.C'est peut-être lui le parieur fou