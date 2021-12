Strasbourg lamine Nice

Et c'est la fin, 3 point de plus à ramener à la maison ! Mais quel plaisir ! #OGCNRCSA (0-3) pic.twitter.com/naBafkAt08 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 5, 2021

Les Aiglons n’ont toujours pas reconquis leur nid.Après Montpellier (0-1) et Metz (0-1), l’OGC Nice a concédé un troisième revers de rang à l'Allianz Riviera, ce dimanche, face à Strasbourg (0-3). Et, au fond, le Gym ne méritait probablement pas mieux. En première période, les hommes de Christophe Galtier ont été méconnaissables, en proposant un mélange composé d'une inhabituelle fébrilité défensive et d'un manque criant de maîtrise dans l’entrejeu. Venus sur la Côte d’Azur pour jouer sans le moindre complexe, les Alsaciens ont profité de l’apathie adverse pour logiquement prendre l’avantage. Lancé dans la profondeur par Ibrahim Sissoko, l’inévitable Ludovic Ajorque a trompé Walter Benitez et mis les visiteurs sur de bons railsLes Aiglons auraient pu recoller juste avant la pause mais Andy Delort, dans le dur depuis quelques semaines, a buté sur Matz Sels (45). Si les entrées de Dante et de Youcef Atal, dès le début du second acte, ont donné un coup de fouet bienvenu aux locaux, ceux-ci sont cependant restés trop brouillons et peu inspirés pour déstabiliser le bloc strasbourgeois. En fin de partie, le RCSA a pris un malin plaisir à refroidir encore plus l’ambiance grâce à une talonnade subtile de Habib Dialloet à un joli ballon piqué d’Adrien ThomassonHuit buts inscrits dans la semaine, la deuxième meilleure attaque de l’élite et une prometteuse 6place au classement : on parle beaucoup de Lens, mais l’autre Racing de L1 est aussi très agréable à suivre.Benitez - Lotomba (Atal, 46), Todibo, Daniliuc (Dante, 46), Bard (Thuram, 64) - Stengs (Gouiri, 70), Lemina, Rosario, Kluivert - Dolberg, Delort (Guessand, 86).Christophe Galtier.Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Thomasson (Liénard, 90), Bellegarde, Sissoko (Prcić, 63) - Diallo, Ajorque (Gameiro, 74).Julien Stephan.