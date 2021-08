Nice balaie Bordeaux et grimpe sur le podium

174

Nice (4-4-2) : W. Benítez - Lotomba (Daniliuc, 77e), Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (H. Kamara, 83e), Rosario, Lemina, J. Kluivert (Stengs, 36e puis Da Cunha, 77e) - D. Ndoye, Gouiri (K. Thuram, 83e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Bordeaux (5-3-2) : Costil - Oudin (Zerkane, 70e), Kwateng, Koscielny, Mangas, G. Mensah (Pembélé, 46e) - I. Sissokho (Kalu, 46e), Otávio, Fransérgio - Mara (Y. Adli, 70e), U. Hwang. Entraîneur : Vladimir Petković.

Nice continue d'impressionner. Une semaine après les incidents face à l'OM , l'OGCN a répondu ce samedi sur le terrain malgré l'absence de supporters en tribunes . Les hommes de Christophe Galtier ont remporté leur deuxième victoire de la saison en écrasant Bordeaux (4-0). Un succès qui s'est dessiné dès les premières minutes sous l'impulsion du duo Justin Kluivert-Amine Gouiri. Le premier a inscrit son premier but dans le championnat de France après un bon travail d'Hicham Boudaoui sur le côté droit. Le Néerlandais a poursuivi son festival en servant Gouiri sur le deuxième pion, avant de sortir blessé. Même privée de Kasper Dolberg, l'attaque niçoise a rayonné et a puni une troisième fois les Bordelais juste avant le repos, une nouvelle fois par l'intermédiaire de Gouiri, lequel a transformé un penalty qu'il avait lui-même obtenuInexistants en première période, à l'exception d'une tête de Sékou Mara, les Bordelais ont tenté de montrer un meilleur visage en seconde, notamment Fransérgio, en difficulté pour son baptême du feu. Mais ni le passage à une défense à quatre ni les entrées de Timothée Pembélé et Samuel Kalu n'ont changé quelque chose chez les Girondins, en manque de mouvement et de solution face au bloc niçois. De leur côté, les Aiglons ont tranquillement contrôlé après la pause, en inscrivant un dernier but grâce à Khéphren Thuram, buteur sur son premier ballon après une délicieuse remise de Dan Ndoye. Grâce à ce net succès, le Gym met fin à une série de quatre matchs sans victoire face à Bordeaux et grimpe à la deuxième place du classement (sept points en trois matchs disputés), avant les rencontres de ce dimanche.Le tout, sans encaisser le moindre pion depuis le début de la saison. Propre.