Naples soigne ses plaies en Coupe d’Italie face à Pérouse

Napoli 2-0 Perugia

Penalty raté pour Pérouse

Naples (4-3-3) : Ospina – Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui – Elmas, Fabian (Demme, 65e), Zieliński (Allan, 84e) – Lozano (Callejón, 75e), Llorente, Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso



Perugia (3-5-2) : Fulignati – Falasco, Gyömbér, Sgarbi – Rosi, Falzerano, Carraro (Konate, 71e), Buonaiuto (Dragomi, 55e), Nzita – Falcinelli, Iemmello (Melchiorri, 62e). Entraîneur : Serse Cosmi

RD

Le seul salut passera sans doute par cette voie-là. Enlisé dans une saison lugubre et largué dans la course aux places européennes en championnat, le Napoli a retrouvé de l’éclat à l’occasion des 8de finale de Coupe d’Italie. Le quintuple lauréat de la compétition a ainsi disposé de Pérouse, grâce notamment à un doublé de son capitaine Lorenzo Insigne.Dix-neuf ans que les deux formations n’avaient pas croisé le fer. Et déjà, à l’époque, Serse Cosmi, successeur désigné de Massimo Oddo, était sur le banc de Perugia. Celui qui a offert le seul trophée au club dans son histoire (Coupe Interto en 2003) entendait n'avoir aucun complexe au San Paolo. Tombeurs de Brescia et Sassuolo aux tours précédents, less’illustrent les premiers par l’intermédiaire du meilleur buteur du club Iemmello (4). Les, privés de Koulibaly et Mertens, ne tremblent pas malgré l’ardeur des pensionnaires de Serie B. Fabian et Manolas (12) adressent des avertissements, mais c’est Lozano qui s’érige en détonateur en obtenant un penalty réussi par Insigne (1-0, 26).L’international italien récidive dans le même exercice quelques minutes plus tard, après l’intervention de la VAR sur une main d’Iemmello (2-0, 38). L’assistance vidéo est de nouveau au cœur des débats quand Hysaj touche involontairement le cuir de la main dans la surface. Sauf qu’Iemmello voit son penalty repoussé par Ospina et rate l’opportunité de relancer une partie à sens unique (45+7). Car l’étreinte de Naples ne s’atténue pas en seconde période. L'occasion pour le milieu allemand Diego Demme, arrivé cet hiver en provenance de Leipzig, d'étrenner son nouveau maillot et de participer à un second acte entièrement maîtrisé par les siens, à défaut d’être riche en occasions.Gennaro Gattuso, qui retrouvait là le club qui l’a lancé dans le grand bain professionnel, n’a donc pas fait de sentiments. Prochain rendez-vous, les quarts de finale où l’attendra le vainqueur de Lazio-Cremonese.