Newcastle musèle Arsenal, United croque Bournemouth

Arsenal a été freiné dans son élan par Newcastle dans le choc de ce mardi (0-0). Large vainqueur de Bournemouth (3-0), Manchester United en profite pour conforter sa place dans le top 4 et revenir à hauteur des Magpies. Dans les autres matchs de la soirée, Fulham a frustré Leicester (0-1) et Brighton a puni Everton (1-4), où l'avenir de Frank Lampard semble de plus en plus incertain.

Le somptueux dernier but de Manchester United Une victoire qui permet aux Red Devils de se rapprocher du top 3, à égalité avec Newcastle.#MUNBOU : - | #PremierLeague pic.twitter.com/qze01qmzFO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 3, 2023

La meilleure défense de Premier League a fait honneur à sa réputation à l'Emirates. Newcastle a tenu tête au leader Arsenal, qui avait jusque-là remporté tous ses matchs dans son antre (0-0). Malgré une domination nette, lesn'ont réussi à cadrer que quatre fois. Les coups de pied arrêtés de Martin Ødegaard ont amené le danger, mais la tête de Gabriel est passée de peu à côté (35), comme celle de Gabriel Martinelli (79). Eddie Nketiah a eu la balle de match au bout du pied mais Nick Pope a repoussé son tir (88). La défense londonienne a tremblé sur quelques phases arrêtées (16, 45+2, 82), mais aucune équipe ne réussira à marquer. Au grand dam du public de l'Emirates, qui a réclamé, en vain, un penalty pour une main dans le temps additionnel (90+5). On attend désormais la réponse de Manchester City, qui pourrait revenir à cinq points jeudi., comme le nombre de clean-sheets de Nick Pope cette saison.Un quatrième succès de rang pour conforter sa quatrième place au classement. Manchester United a logiquement disposé de Bournemouth à Old Trafford, passant trois buts à la pire défense du championnat (3-0). L'indispensable Casemiro a débloqué le match en coupant un coup franc de Christian Eriksen (23). Luke Shaw a fait le break au point de penalty sur un centre d'Alejandro Garnacho (49). David De Gea a rempli sa part du boulot (57, 59), Garnacho a trouvé le poteau (78) et Marcus Rashford a eu le mot de la fin du pied droit (86). Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Donny van de Beek juste avant la mi-temps., comme le nombre de points d'avance de MU sur son premier poursuivant, Tottenham.Rien ne va plus pour Everton. Lesont sombré ce mardi contre Brighton (1-4), enchaînant une sixième journée sans victoire en championnat. Le virevoltant Kaoru Mitoma a profité des espaces dans la défense locale pour mettre lessur la bonne voie (15). Goodison Park a continué d'espérer, avant de se résigner en voyant ses protégés couler. Déjà buteur contre Arsenal, Evan Ferguson a marqué de près pour concrétiser le gros boulot de Jeremy Sarmiento (52). Solly March a immédiatement enfoncé le clou du gauche (54), et l'invraisemblable cadeau d'Idrissa Gueye a laissé Pascal Gross s'échapper pour scorer d'un joli piqué (56). Demarai Gray a sauvé l'honneur sur penalty à la suite d'une faute sur Iwobi (90+2), mais la pression s'intensifie sur Frank Lampard... Le Brighton version Roberto De Zerbi continue de prendre forme et pointe désormais en huitième place., comme le nombre de victoires de Lampard en 36 matchs de Premier League sur le banc d'Everton.Quatre jours après le double CSC de Wout Faes , Leicester a connu une nouvelle frustration en s'inclinant face à Fulham (0-1). Bien entrés dans leur match, lesont ouvert le score par l'inévitable Aleksandar Mitrović, trouvé par Willian dans le dos de Faes et auteur de son onzième but de la saison (17). Au four et au moulin, Youri Tielemans a délivré un superbe centre pour Ayoze Pérez, qui a manqué l'égalisation en envoyant le ballon au-dessus à trois mètres de la cage (24). Le Belge est passé à quelques centimètres de loger le ballon dans la lucarne (59), avant de fracasser la barre (80). Bernd Leno a fait le reste en s'opposant à Jamie Vardy (35, 56) et Harvey Barnes (51). Soirée à oublier pour les, alors que Fulham profite de ce hold-up pour revenir à égalité avec Liverpool., comme le classement de Leicester à domicile.