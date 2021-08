Montpellier-Marseille interrompu, Rongier touché par une bouteille

TB

Moche de stopper un si beau match.La rencontre entre Montpellier et l'Olympique de Marseille a été interrompue environ un quart d'heure à la 89minute, ce dimanche soir. En cause, des jets de projectiles à plusieurs reprises de la part des supporters montpelliérains envers les joueurs de l'OM. Lors du deuxième but de Dimitri Payet un peu plus tôt, Valentin Rongier - alors sur le banc des remplaçants - avait déjà reçu une bouteille dans le visage avant de se faire soigner, la bouche en sang.L'arbitre de la rencontre, M. Pignard, avait alors prévenu que la rencontre serait interrompue en cas de récidive. Chose faite à quelques minutes du terme, alors que les Héraultais poussaient pour tenter de revenir au score et s'apprêtaient à disputer un corner. De quoi déclencher la colère du responsable de la sécurité du club, qui s'est adressé à plusieurs reprises aux spectateurs pour les appeler au calme. La rencontre a finalement pu aller à son terme, et les hommes de Sampaoli ont décroché un succès aussi précieux que prometteur pour la suite.Comment va la lèvre de Valentin, au fait ?