Montpellier étouffe Lorient

MHSC (4-2-3-1) : Bertaud - Sambia (Souquet, 72e), Thuler, M. Sakho, Cozza (Ristić, 72e) - J. Ferri, Chotard - G. Laborde, Savanier, Mavididi (Wahi, 79e) - A. Delort (Mollet, 90e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



FCL (5-3-2) : Nardi - I. Silva (Hergault, 78e), H. Mendes, J. Laporte, T. Fontaine (P. Hamel, 78e), Le Goff - Abergel, Lemoine (Grbić, 62e), Le Fée (Boisgard, 62e) - Moffi (Monconduit, 62e), Laurienté. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Lorient a pris un gros coup de chaud dans l'Hérault.32 tirs, onze cadrés : Montpellier a insisté pour pouvoir s'imposer à domicile contre un FCL pas dans son assiette (3-1) ce dimanche après-midi sous le cagnard, après avoir encaissé l'ouverture du score. Largement dominateurs, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont même terminé à onze contre neuf.Le début de partie a été en faveur des locaux, mais les Merlus - qui s'étaient montrés sur une frappe d'Armand Laurienté juste avant - ont ouvert la marque grâce à un Dimitry Bertaud s'emmêlant les pinceaux sur une tête d'Enzo Le Fée (21). Le MHSC a poussé et a eu des cartouches avant la pause, avec Laborde (26et 39) et Delort (41). Finalement, c'est sur la 21tentative pailladine que Téji Savanier a forcé le verrou d'un bonbon sur coup franc (50).Et puis, sur le troisième ciseau de la journée pour Delort, Stephy Mavididi a dévié au fond des filets pour mettre les locaux en tête (58). Houboulang Mendes (79) et Adrian Grbić (82) ont eu la balle d'égalisation, mais Delort a finalement plié le match de la tête après avoir été laissé absolument seul sur corner. Le calvaire lorientais a continué lorsque Houboulang Mendes a mangé un second avertissement et a quitté les siens (86)... Avant d'être imité par Jérôme Hergault (90+2), entré en jeu un quart d'heure plus tôt.Si c'était un au revoir pour Delort , il est réussi.