Monaco martyrise Bordeaux

L'ASM retrouve peu à peu son rythme infernal de la saison passée, et Bordeaux en a fait les frais.La forte pluie qui a accompagné les 22 acteurs au moment de leur entrée sur la pelouse du stade Louis-II, ce dimanche après-midi, était donc annonciatrice. Du déluge d'occasions monégasques. Et du naufrage bordelais. Maîtres de leur sujet et trop rarement gênés par une opposition faiblarde, les joueurs du Rocher ont en effet signé une victoire éclatante devant leur public (3-0). Pour le FCGB, le premier coup de poignard a été porté par un ex, en l'occurrence Aurélien Tchouaméni. Formé en Gironde, le néo-international français a débloqué le compteur d'un enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit dans la surface. Grand prince, le milieu asémiste n'a pas célébré sa première réalisation de la saison.Dès le retour des vestiaires, Aleksandr Golovin s'est chargé de doucher encore davantage les espoirs aquitains. Puis, peu après l'heure de jeu, Wissam Ben Yedder a donné le coup de grâce en convertissant un penalty obtenu par le remuant Sofiane Diop. La troupe de Niko Kovač enchaîne un troisième succès de rang en Ligue 1 - une nouvelle fois avec trois buts marqués - et se hisse à la sixième place. Pas si mal, quand on se souvient de son démarrage des plus laborieux.Bordeaux, pour sa part, a bu la tasse.Nübel - Aguilar, Maripán, Disasi (Badiashile, 74) - Gelson Martins (Diatta, 73), Tchouaméni (Fofana, 83), Matazo, Jakobs - Volland, Golovin (Diop, 57) - Ben Yedder (Boadu, 74).Niko Kovač.Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen - Pembélé (Mara, 68), Otávio (Dilrosun, 55), Fransérgio (Zerkane, 69), Mangas (Mensah, 69) - Kalu (Elis, 55), Adli - Hwang.Vladimir Petković.