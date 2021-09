Mohamed-Ali Cho, round 1

« Mais t'as quel âge ? »

« Momo avait tous les plus grands clubs d'Europe à ses pieds. Sa venue n'a pas été simple, on a fait des choses que nous faisons rarement. »

Le wonderkid venu d'Angleterre

« Il a la même insouciance que Nicolas Pépé »

« Si on avait pu cacher Mohamed-Ali éternellement, on l'aurait fait. Quand il allait à l'école, on ne disait pas forcément qu'il jouait au foot et où, pour qu'il soit tranquille et considéré comme un enfant de CM1 normal, pas un enfant de CM1 du PSG. »

« T'es pas Mbappé, mais t'es Mohamed-Ali Cho, quoi ! »

« Mbappé il a explosé à quoi, 18 ans ? Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas exploser comme lui. Il va aussi vite que lui, il est aussi puissant... Alors ok, t’es pas Mbappé, mais t’es Momo-Ali Cho, quoi ! »

Par Alexandre Aflalo et Aurélien Bayard

Tous propos recueillis par AAF et AB sauf Gérald Baticle et Romain Thomas, par MR, et Mohamed-Ali Cho, par Ouest-France.





A priori, tout sépare le majestueux ​​Hard Rock Hotel & Casino Tulsa de Catoosa, aux États-Unis, du champêtre stade Raymond-Kopa d’Angers. Il n'empêche que les deux enceintes ont le point commun d'avoir été le théâtre, à 24 heures d’intervalles, d'une petite renaissance de Mohamed Ali. Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août 2021, dans ce complexe hôtelier de l’Oklahoma comme seule l’Amérique profonde en offre, Nico Ali Walsh, petit-fils du boxeur, pénétrait ainsi pour la première fois de sa carrière professionnelle sur un ring. En 1 minute et 49 secondes montre en main, gants aux poings et dans un short légué par papy, il mettait son adversaire Jordan Weeks au tapis, rappelant le public au bon souvenir duLe lendemain, à 7 499 kilomètres du Sooner State, le match de Ligue 1 de 13 heures opposait dans la préfecture du Maine-et-Loire le SCO à l’OL. Simple coïncidence ou joli clin d’œil du destin, c’est ce match que Mohamed-Ali Cho a choisi pour se faire connaître de la France du football. Pas de but ni de passe décisive, mais une performance majuscule dans la victoire 3-0 des siens, reconnue par toutes les personnes présentes ce jour-là. Victime directe de la fusée angevine, Léo Dubois, capitaine lyonnais, ne peut que constater les dégâts :La vitesse et la percussion ont beau être deux qualités que possédait également Cassius Clay, le joueur jure qu'il n'y a aucun hommage déguisé dans le prénom que ses parents lui ont donné., expliquait-il en toute simplicité à Ouest-France en février.Deux semaines plus tard face au Stade rennais (2-0), Mohamed-Ali Cho débloquait officiellement son compteur but en professionnel, un an et demi après son arrivée à Angers. Un but plein de panache, marqué en deux temps, qu’il est allé se créer seul, comme un grand, grâce à une pointe de vitesse qui a laissé Nayef Aguerd au sol. Une étape supplémentaire dans l’éclosion de l'attaquant qui ne fait qu’épater depuis ses débuts en professionnel, alors qu’il n’a même pas encore l’âge de passer le permis de conduire., replace Loïs Diony, son coéquipier à Angers la saison passée.Un petit frère qui a sauté un paquet de classes. Recruté en janvier 2020 par lesdu Maine-et-Loire, Mohamed-Ali Cho est né le 19 janvier 2004, soit 16 jours seulement avant la première version de Facebook., se souvient, hilare, Philippe Leclerc, ancien responsable du recrutement au SCO. Initialement prévu pour évoluer avec la réserve, il n’y restera pas bien longtemps. Un peu la faute du Covid, beaucoup celle de l’évidence qu’il n’avait rien à y faire., se souvient encore Leclerc.Même choc lors de ses premiers entraînements avec les pros., se souvient encore Diony.Il ne faut pas longtemps aux Angevins pour comprendre qu'ils ont touché le jackpot en convainquant Mohamed-Ali Cho de les rejoindre. Ce qui n'a pas été une mince affaire., replace Leclerc. Pour rencontrer les Cho, il a fallu leur faire traverser la Manche. Né à Stains, en Seine-Saint-Denis, Mohamed-Ali Cho a passé le plus clair de sa vie en Angleterre. Une semaine après sa naissance en France, il était déjà au pays de Tony Blair. De ses premiers braillements à ses 6 ans, « Momo » habite à Londres. Avant que les aléas de la vie ne ramènent la famille Cho à Paris. Mohamed-Ali, qui vient de commencer le football, est alors inscrit à l’association PSG par ses parents. Il y restera cinq ans, durant lesquels il tapera notamment le cuir avec un certain Arnaud Kalimuendo. Avant de repartir dans le sens inverse, sans que le club de la capitale n’y puisse grand-chose.Retour à l’envoyeur en 2015, donc. Au pays des Windsor, les parents s’installent pour des raisons professionnelles entre Manchester et Liverpool, et cherchent rapidement un nouveau point de chute pour un gamin de 11 ans qui commence à montrer de sérieuses qualités balle au pied. La famille choisit finalement Everton, séduite par sa dimension modeste et sa politique concernant les jeunes. Direction lespour Momo, qui a déjà l'avantage de présenter un niveau d'anglais à faire pâlir Laurent Paganelli, ce qui facilite son intégration. Les Anglais découvrent un crack.retrace Lewis Nightingale, son entraîneur chez les jeunes d'Everton de 2017 à 2019.Encore une fois, sur les bords de la Mersey, Mohamed-Ali Cho doit se frotter à plus vieux que lui,, dit son coach de l’époque.Mohamed-Ali évoluera à Everton des U12 aux U16, avant que la bougeotte ne reprenne la famille Cho. Pas pour les mêmes raisons : cette fois-ci, le déménagement n'est pas provoqué par le boulot des parents, mais par la suite à donner à la carrière de Mohamed-Ali. Dès que le talent de leur fils a éclaté aux yeux de ses éducateurs successifs, les parents du « MAC » ont décidé de prendre sa carrière en main. Pas d’agent impliqué : les négociations se font directement avec papa et maman. Lorsqu'ils se rendent compte que le projet présenté par Everton ne correspond pas à leurs attentes, la séparation se fait d’un commun accord. Les intérêts émanant de grands clubs européens affluent, la Juventus ou l’Atlético notamment viennent gratter à la porte. Et puis Angers tente sa chance. Contre toute attente, c’est unentre le SCO et une famille qui souhaite un club calme pour que le fiston puisse progresser en paix., se souvient Leclerc.À en juger par le temps de jeu qu’il lui a accordé très rapidement après son arrivée, le coach a visiblement donné son aval. Le 30 août 2020 au Raymond-Kopa, moins de 4 mois après la signature de son contrat professionnel, Cho fait donc sa première apparition en Ligue 1 à une dizaine de minutes de la fin d'un match contre Bordeaux perdu 2-0. Dix minutes par ci, une mi-temps par là, et un total qui est vite grimpé à 23 apparitions en équipe première pour sa première saison parmi les pros.replace Stéphane Moulin, entraîneur du SCO jusqu'au printemps dernier.Habitué à apprendre à des pépites comment nager dans le grand bain, Angers sait parfaitement comment gérer un Mohamed-Ali Cho., poursuit Moulin.Comme lorsqu'il fait rentrer Cho au Parc des Princes, alors que le tableau d’affichage indique déjà 5-1 pour le PSG, à la place d’un autre talent maison sur les traces duquel il semble marcher tout droit : Rayan Aït-Nouri., détaille Moulin. Philippe Leclerc opine du bonnet :Ces apparitions régulières dans le onze angevin sont évidemment l’indicateur d’un talent précoce. Le signe, aussi, d’une intégration express dans le vestiaire, qui l’adopte immédiatement., raconte même Moulin.Romain Thomas, l’un des doyens de l’équipe angevine, acquiesce :. Au stade Raymond-Kopa, son statut de plus jeune joueur du groupe fait d’ailleurs qu’il n’a pas encore d’espace dédié pour se changer, mais doit se contenter d’une chaise malgré son statut de titulaire. Pas du genre à défriser un gamin dont tous louent, au-delà des qualités footballistiques, une tête très bien faite : bonne éducation, gentillesse, exemplarité malgré un âge auquel beaucoup s’éparpillent., résume Philippe Leclerc.Au centre de l’éducation de Mohamed-Ali Cho, cette humilité qui confine presque à la timidité l’a accompagné toute sa vie :, explique un proche.Difficile en effet de préserver du monde un tel phénomène, qui fait tomber les records de précocité depuis la saison dernière — premier joueur né en 2004 à évoluer et marquer en Ligue 1, deuxième seulement de cette génération à planter dans le Big-5 européen après Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund, et deuxième plus jeune joueur à signer un contrat professionnel en France à seulement 16 ans, 3 mois et 14 jours (seulement devancé par Eduardo Camavinga, qui avait signé à Rennes à 16 ans, 1 mois et 5 jours). Reste qu'à 17 piges toutes fraîches, Mohamed-Ali Cho est déjà un élément central de l’attaque angevine., estime Gérald Baticle, le nouvel entraîneur du SCO qui a décidé de passer la vitesse supérieure.. Baladé la saison dernière aux trois postes offensifs, voire dans un rôle de piston sur certains matchs, Cho semble avoir été fixé par Baticle dans une des deux positions de buteur de son 3-5-2,juge Stéphane Moulin.Celui qui lui permet, en tout cas, d’exprimer au mieux ses qualités, notamment physiques, impressionnantes malgré un gabarit loin d’être monumental (1,82m, 66kg) :, juge Philippe Leclerc.Un héritage du foot anglais, qui a joué un rôle important dans le façonnage de son profil hybride., confiait-il à, détaille Lewis Nightingale. Loïs Diony, lui, n’a pas peur des comparaisons grandiloquentes :, place l’actuel joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade, qui l'a pris sous son aile et a contribué à son évolution physique :Seule chose qui sépare peut-être le Bondynois du natif de Stains : l’équipe nationale. Là encore, c’est en bonne voie et ça va plus vite que la moyenne. Après avoir brièvement été appelé par l’équipe de France U17 en septembre dernier, Mohamed-Ali a été convoqué par Sylvain Ripoll avec les Espoirs pour les deux matchs de qualification à l’Euro U21 qui viennent d'avoir lieu contre la Macédoine du Nord, match qu’il a démarré en tant que titulaire , et les Îles Féroé., estime Lionel Rouxel, le sélectionneur des U17, qui a offert à Cho sa première expérience internationale en France.Des qualités qu’il a choisi de mettre aux services des Bleuets, lui qui a également brièvement défendu les couleurs desen U15 et en U16., dévoile le patron des U17.Bien parti, mais pas acquis : éligible avec l’Angleterre, la France, la Côte d’Ivoire (par son père) et le Maroc (par sa mère), le garçon a déjà reçu des propositions de la part des équipes A du Maroc et de la Côte d’Ivoire, potentiellement pour disputer la Coupe du Monde au Qatar l’année prochaine. Une décision importante que sa famille lui laisse le temps de mûrir, tranquillement, à son rythme. Attention, jusqu'ici, le rythme de Mohamed-Ali Cho est plutôt très rapide.