Miraculé, Sochaux sort le PFC et donne rendez-vous à Auxerre

Sochaux a frôlé la correctionnelle, puis a arraché son billet dans le temps additionnel. Rapidement menés, les Lionceaux ont vu le Paris FC rater deux penaltys dans le premier quart d'heure, Moustapha Name être expulsé et ont fini par se relever, grâce à des buts de Steve Ambri et Maxime Do Couto Teixeira (1-2). Les Parisiens pourront nourrir de sérieux regrets. Quant aux Doubistes, ils iront défier Auxerre, vendredi.

Cadres supérieurs

Sochaux, la mission commando continue

Par Raphaël Brosse, à Charléty

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Terrible coup de Couto dans le dos pour le Paris FC. Après Lens en 2019 (1-1, 4-5 TAB) et Grenoble la saison dernière (2-0), l'autre club de la capitale a de nouveau été éliminé lors du premier playoff d'accession, cette fois par Sochaux (1-2). Les Franciliens pourront s'en mordre les doigts, eux qui ont manqué deux penaltys dans le premier quart d'heure, pris un carton rouge, puis concédé l'égalisation juste avant la pause... et encaissé le but de l'élimination, signé Maxime Do Coutou Teixeira, dans le temps additionnel. Revenus de très loin, les Sochaliens peuvent savourer leur victoire, mais pas trop si possible : Auxerre les attend de pied ferme vendredi.On ignore ce sur quoi Thierry Laurey a insisté ces derniers jours. Ce que l’on imagine aisément, en revanche, c’est que ses hommes n’ont pas préparé avec une grande minutie l’exercice des tirs au but, et il n’a pas fallu attendre longtemps pour s’en rendre compte. Dans le premier quart d’heure de jeu, le Paris FC obtient en effet deux penaltys, après une faute de main aussi étonnante qu’évitable de Christophe Diedhiou (2) et à la suite d’un tacle très maladroit d’Ismaïl Aaneba sur Migouel Alfarela (12). Deux tentatives ratées car expédiées à gauche du cadre, par Moustapha Name d’abord, Alfarela ensuite. Deux improbables loupés, presque des copier-coller, qui doivent alors sacrément faire enrager l’ancien coach de Strasbourg, bien conscient que son équipe aurait très vite pu mettre un énorme coup de massue sur la tête de son adversaire du soir. Au lieu de cela, les Franciliens ne bouclent cette entame de match très aboutie qu’avec un seul but d’avance. Il est l’œuvre de Mahamé Siby, idéalement placé dans les six mètres pour reprendre en extension un délicieux centre d’Alimami GoryJusque-là, Sochaux a tout raté, ne mettant ni la justesse technique, ni l’agressivité nécessaires dans ce genre de rendez-vous couperets. Sochaux aurait pu – aurait dû, peut-être – se retrouver mort et enterré avant même la quinzième minute de jeu. Honnêtement, cela n’aurait surpris personne. Mais, comme par miracle, Sochaux est toujours en vie. Au fil des minutes, les Lionceaux mettent davantage le pied sur le ballon et reprennent confiance. Rien de bien transcendant, certes. C’en est toutefois trop pour Name, qui dégoupille et découpe Gaëtan Weissbeck. À l’envers depuis son peno loupé, le champion d’Afrique écope d’un second jaune synonyme d’expulsion (43). Le tournant. Car dans la foulée, Steve Ambri trompe Vincent Demarconnay d’une frappe du gauche à ras de terre. Pour le PFC, tout est à refaire en seconde période. Et en infériorité numérique, qui plus est.Privés de leur puissant box-to-box sénégalais, les Parisiens sont rapidement en difficulté pour écoper au milieu et essuient des vagues sochaliennes de plus en plus menaçantes, à l’image d’un centre vicieux de Weissbeck qui manque de peu d’être poussé au fond par Aldo Kalulu (57). Dominateurs, les Doubistes intensifient les raids menés sur les ailes, mais se heurtent à la résistance de Florent Hanin et de ses coéquipiers, poussés par un public venu bien plus nombreux qu’à l’accoutumée. La prolongation se profile à l'horizon, et l'on se demande si Paris sera en mesure de tenir encore 30 minutes à ce rythme. Question vaine : dans le temps additionnel, Maxime Do Couto Teixeira déclenche une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface et donne le coup de grâce aux locaux. La rencontre se termine dans la confusion, quelques spectateurs s'incrustent sur la pelouse et provoquent l'hystérie du speaker. Pas de quoi gâcher la fête des Franc-Comtois, qui viennent de réussir la première étape de leur mission commando. La suivante, dans trois jours à Auxerre, s'annonce encore plus relevée.Demarconnay – Bamba (Bernauer, 46), Chergui, Camara, Hanin - Siby (Gueye, 90+2), Name – Alfarela (Mandouki, 46), Iglesias, Gory (Lopez, 18) - Guilavogui (Caddy, 81).Thierry Laurey.Prévot - Henry, Aaneba, Diedhiou, Ndour - Lopy, Ndiaye (Thioune, 46), Weissbeck (Virginius, 71) - Mauricio, Kalulu (Kitala, 85), Ambri (Do Couto Teixeira, 64).Omar Daf.