Et si Miguel D'Agostino devait tout à la France ?

Août 2019. Récent finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham, Miguel D’Agostino s’apprête à entamer sa sixième saison sur le banc des. À deux jours de la réception d’Aston Villa, l’adjoint de Mauricio Pochettino décroche son téléphone. Au bout du fil, son vieil ami Nicolas Usaï, en poste à Châteauroux et en pleine préparation d’un déplacement à Niort comptant pour la 3journée de Ligue 2. Deux salles, deux ambiances. Et pourtant., confie l’ancien entraîneur de la Berri. Une anecdote révélatrice de la personnalité de D’Agostino, dépeint par ceux qui l’ont côtoyé comme un homme empathique, à l’écoute, fidèle, curieux et humble. Bref, un chic type, de ceux qui n’oublient pas d’où ils viennent. En l’occurrence, du football français : c’est en France, à mi-chemin entre amateurisme et professionnalisme, que l’Argentin s’est forgé, a passé la quasi-totalité de ses diplômes (en dehors de la licence pro UEFA, sésame requis pour coacher les pros) et posé les bases d’une carrière de technicien qui s’écrit depuis peu au PSG.Niort, Perpignan, Angoulême, puis Brest. Digne d’un commercial dans le Grand Ouest - congés estivaux inclus -, le parcours français de Miguel D’Agostino a donc débuté en 2000 dans les Deux-Sèvres, au sein du Chamois niortais d’Angel Marcos. Une expérience tronquée par des soucis récurrents à une cheville : un an et quatorze matchs de D2 plus tard, l’ancien joueur des Newell’s Old Boys, de la LDU Quito (Équateur), du CD Palestino (Chili) ou de la SD Compostela (D2 espagnole) est prié de se trouver un nouvel employeur et met le cap au Nord. Direction Wasquehal, club de la métropole lilloise évoluant alors dans l’antichambre du foot français, pour un essai non concluant. Du moins sur le plan sportif : hébergé à Villeneuve-d’Ascq dans le même hôtel que les recrues estivales nordistes, le défenseur central charme son monde. Notamment Robert Malm, initié aux plaisirs de la cuisine sud-américaine et persuadé d’avoir décelé en quelques semaines l’entraîneur sommeillant en l’Argentin., estime celui qui officie aujourd’hui comme consultant Ligue 2 sur la chaîne beIN SPORTS.Ce rôle de relais, ou plutôt de joueur-entraîneur adjoint, D’Agostino va l’endosser en 2001-2002 en DH, où le Sporting Perpignan Roussillon végète depuis quatre ans et la rétrogradation administrative de D2 du FC Perpignan. Pour un inattendu rebond : au terme de la saison, Hervé et Philippe Goursat, respectivement entraîneur et président de l’AS Angoulême, lui proposent une pige en National. La reconversion attendra. Quelques mois seulement.En Charente, le natif de Paraná distille la même impression qu’à Wasquehal. Sur le terrain comme en dehors., décrit Usaï, qui, avant d’entraîner, a écumé les pelouses de National.Et à cause d'une cheville récalcitrante, laquelle l’oblige à raccrocher les crampons à l’automne 2002, après seulement trois matchs joués. À 30 ans, Miguel D’Agostino prend place sur le banc charentais aux côtés d’Hervé Goursat., remet Philippe Goursat., embraye Usaï.La transition se fait sans encombre :Coups de pied arrêtés, animation des séances : progressivement, l’Argentin prend du galon. L’équipe, elle, joue les trublions en Coupe de France, ne rendant les armes qu’en quarts de finale - aux pénos - face au futur vainqueur, Auxerre. À l’heure de quitter Angoulême pour Brest, où l’attend un poste de manager général, Philippe Goursat ne manque pas de glisser D’Agostino dans ses valises.Son épouse, Karina, est elle embauchée au secrétariat du Stade brestois, dont elle gère les déplacements. Quelques années plus tard, elle donnera naissance à leur fils, né donc à Brest comme Gonzalo Higuaín., commente sobrement le dirigeant, invité en retour par son ancien protégé à assister à la finale de la C1 en 2019. Nommé adjoint d’Albert Rust à l’été 2003, D’Agostino élargit sa palette dans le Finistère, où il hérite de la préparation physique.L’éloge est signé Olivier Guégan, l’un des quelques tauliers recrutés en 2004 en vue de l’opération maintien en Ligue 2. Car un an après son arrivée en Bretagne, le duo Rust-D’Agostino est parvenu à replacer sur la carte du foot français un Stade brestois embourbé depuis 1993 en National, avec un intermède de trois ans (1997-2000) en CFA. Puis à le maintenir deux saisons de suite en L2., statue Robert Malm, chipé à Grenoble en janvier 2005.Aux yeux de Malm, D’Agostino est même plus qu’un adjoint, rôle qu'il a rempli à Brest jusqu'au terme de la saison 2006-2007, où il était le bras droit de Thierry Janin :L’Argentin a même un temps été un numéro 1, en mars 2006, le temps d’assurer la jonction entre un Albert Rust débarqué et un Thierry Goudet intronisé. Un intérim assuré là encore avecPour avoir passé - sur ses conseils - le DEF et fait chambre commune à Clairefontaine avec D'Agostino en 2005, Nicolas Usaï en sait quelque chose :Conclusion, signée Malm :Ou celles du centre d’entraînement de Tottenham, où l’Argentin n’a pas manqué d’accueillir Olivier Guégan ou Nicolas Usaï venus bachoter leur diplôme., s'enthousiasme le second.(les autres adjoints de Pochettino), rapporte Guégan.Y compris quand ils n’y sont pas, à entendre Nicolas Usaï :Ces temps-ci, D'Agostino était ainsi. Dans son programme quotidien, l’adjoint historique de Pochettino a même trouvé le temps de mater quelques matchs de Ligue 2., confie Malm."Tiens j’ai vu tel match, c’était pas mal""Tel joueur est intéressant."Très, très loin dans le rétro, lui répondrait D’Agostino s’il n’était pas si humble.