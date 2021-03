Metz se fait m'Angers

FCM (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn (Vágner, 83e), Kouyaté, Boye - Centonze (Delaten, 72e), Pajot (Angban, 72e), Sarr, Udol - Boulaya - Gueye (Ambrose, 72e), Leya Iseka (Yade, 72e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



SCO (5-4-1) : Bernardoni - Pereira Lage, Traoré, Pavlović, Thomas, Doumbia - Boufal (Capelle, 77e), Coulibaly, Amadou, Fulgini (Bobichon, 89e) - Diony (Bahoken, 66e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Kiki Kouyaté n'avait pas assez de seaux pour colmater tout ça.Par deux fois, le défenseur malien du FC Metz a bouché les fuites dans son arrière-garde grâce à ses tacles glissés. Le premier pour rattraper Loïs Diony (3), le second devant Angelo Fulgini (15). Les Grenats subissent alors la pression constante d'une équipe angevine ne lui laissant aucune liberté dans son camp et occupant parfaitement largeur et profondeur. Alors que même les roulettes et les coups francs de Farid Boulaya finissent en eau de boudin, alors que Udol et Pajot apportent timidement le danger sur le but de Bernardoni, l'édifice lorrain doit éponger les dégâts lorsque Kouyaté fauche Diony dans la surface. Le penalty est transformé sans problème par Fulginiet, à la mi-temps, assez logiquement, Angers mène... et Loire.Les chaussures messines sont lourdes et la marée turquoise ne faiblit pas, même si la frappe de Boufal fuit d'un rien le cadre (53). Suffisant pour secouer les locaux : Leya Iseka s'essaye de loin sans faire mouche (58) puis s'empale sur Pavlović (64) quand l'enroulée de Lamine Gueye trouve la barre (63). Dans son temps fort, Fred Antonetti procède à quatre changements simultané pour trouver un second souffle. Un coup d'épée dans l'eau, puisque la seule réaction sera le coup de sang d'Alexandre Oukidja, au moment d'attraper à la gorge Doumbia, valant au portier algérien un rouge mérité, dans le temps additionnel.Mathieu Udol est obligé d'enfiler les gants pour les ultimes secondes et laisse Angers retrouver le chemin de la victoire après cinq matchs.