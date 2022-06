Mbappé en tête des joueurs les plus valorisés

FP

Même sans le Real, il le vaut bien.Pour sa dernière lettre avant la trêve estivale , l'Observatoire du football CIES présente les 100 joueurs ayant les plus hautes valeurs de transfert dans le monde. Sans surprise, Kylian Mbappé devance tout le monde à ce petit jeu. Celui qui a récemment prolongé à Paris est estimé à 206 millions d'euros et est d'ailleurs le seul joueur à dépasser la barre des 200 millions.Derrière Kyky, Vinícius Júnior (185 millions) et Erling Haaland (153 millions) squattent les deux autres marches du podium. Parmi les sept joueurs de Ligue 1 figurant dans ce top 100, trois autres Parisiens accompagnent Mbappé : Gianluigi Donnarumma (73,7 millions), gardien le plus cher du monde, Achraf Hakimi (75,2 millions) et Marquinhos (61,9 millions). Avec eux figurent également Lucas Paquetá (61 millions), Aurélien Tchouaméni (60,8 millions) et Jonathan David (51,8 millions).La Ligue des talents bien valorisés.