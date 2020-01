Maxence Caqueret, Gone Baby Gone

Avec l'arrivée de l'hiver est arrivé Maxence Caqueret. Un jeune joueur simple, collectif et efficace. Moins clinquant que les anciennes gloires de la formation lyonnaise comme Hatem Ben Arfa ou Karim Benzema, moins excitant que le nouveau phénomène Rayan Cherki, mais on ne peut plus révélateur de la qualité de la formation estampillée OL.

Le miel, Maxence, et les abeilles

Le goût de la simplicité

Captain Caqueret

Par Nicolas Jucha

» . Si Rayan Cherki a capté toute la lumière après sa performance contre Nantes en Coupe de France, Maxence Caqueret a pour lui d'être un symbole plus concret du savoir-faire lyonnais en matière de formation. Car quand l'attaquant prodige doit autant à la bonne fée qui s'est penchée sur son berceau qu'au travail, le petit milieu de terrain, lui, a l'air bien plus « normal » . Et son début d'éclosion est au yeux de Lionel Rouxel, le sélectionneur des U19 français, une situation idoine pour tout le monde : «» .Si les observateurs les plus enflammées comparent déjà le gamin à un Xavi ou Iniesta pour son registre, l'éclosion aurait pu ne jamais avoir lieu, l'ère de domination du tiki-taka n'ayant pas encore commencé au milieu des années 2000. «, se souvient Jean-Louis Farizon, son tout premier éducateur à Corbas puis à Chaponnay-Marennes."d'accord, nous on le prend",Un quelque chose que le formateur décrit avec une métaphore : «» . Une intelligence de jeu rare qui s'est donc rapidement manifestée à en croire Farizon. «» Quinze ans plus tard, l'aisance technique continue de faire merveille, au plus haut niveau. Contre Bordeaux, lors de la 20journée de Ligue 1, il a ainsi réussi 87% de ses passes, dont 38 dans le camp adverse, remporté 86% de ses duels et récupéré 8 ballons (statistiques Opta). De quoi lui valoir une place dans l'équipe type deet une image de nouveau métronome lyonnais, en binôme avec Houssem Aouar.Lionel Rouxel présente son protégé : «» Un défaut que le technicien constatait via «» . Mais le natif de Vénissieux est un garçon intelligent, porté sur l'auto-critique. «Ce sens du jeu simple n'est pas forcément un legs de la formation lyonnaise mais bien un trait de caractère du jeune homme selon Farizon. «» Maxence Caqueret n'a pas encore dépassé les dix matchs en Ligue 1 ni poussé les portes de l'équipe de France espoirs. Cela pourrait ne pas tarder mais Lionel Rouxel préfère rester prudent. «» . La différence entre un feu de paille et une vraie carrière se jouera donc au mental, «» , assure Rouxel. Farizon lui, croise les doigts pour que son ancien joueur soit à l'abri des blessures, et fasse une longue carrière sous le maillot de l'OL. «