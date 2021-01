Marseille se casse les dents à Dijon

Après sa belle victoire contre Montpellier, l'OM n'a pas confirmé son bon début d'année à Dijon. Au contraire, les Marseillais, sans idées, ont concédé un nul peu reluisant sur la pelouse des dix-huitièmes de L1. Ils perdent deux points précieux dans la course au podium, malgré les efforts de Radonjić.

Radonjić a tout tenté

Kamara-Gueye, les parrains du milieu

Dijon FCO (4-4-2) : Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Coulibaly, Ngonda - Ndong, Pape Diop (Lautoa, 63e), Celina, Ebimbe (Dobre, 78e)- Baldé (Scheidler, 90e), Konaté (Sammaritano, 63e). Entraîneur : David Linarès.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Nagatomo - Kamara (Strootman, 63e), Gueye (Cuisance, 59e), Rongier - Radonjić (Payet, 59e), Thauvin (Aké, 75e), Benedetto (Germain, 59e). Entraîneur : André Villas-Boas.

Les années passent, et Marseille a toujours autant de mal à Dijon. D’ordinaire impitoyable contre les équipes du bas de tableau, un OM peu inspiré a perdu deux points sur la pelouse des dix-huitièmes de Ligue 1. Comme la saison dernière. Laissé sur le banc au coup d’envoi comme contre Montpellier mercredi, Dimitri Payet n’a cette fois pas donné tort à Villas-Boas, tandis que Radonjić ne lui a pas non plus donné raison, malgré plusieurs grosses situations. Résultat : les Marseillais repartent frustrés de Bourgogne. De son côté, Dijon peut savourer ce précieux point, mais vient d’égaler le record de 7 matchs à domicile sans marquer en Ligue 1. Triste soirée.Au coup d’envoi, les caméras se braquent encore sur Dimitri Payet. Pris en flagrant délit de caca nerveux pendant l’échauffement, assis sur son ballon, le Réunionnais affiche ce qu’il pense de la décision de son coach. Titulaire à sa place pour le deuxième match consécutif, Nemanja Radonjić décide de réorienter les caméras sur le terrain. Le Serbe profite d’abord de la justesse technique d’Ecuele Manga, auteur d’un contrôle poitrine raté dans sa surface, pour allumer Racioppi. Mais le gardien dijonnais tient le coup (2). Trois minutes plus tard, le Serbe est trouvé au point de penalty par Sakai, décoche une nouvelle ogive, mais Racioppi veille encore au grain.Bien dans ses pompes, l’OM presse haut les Dijonnais, mais ni l’Argentin (7, 13), ni Kamara (10), ni Thauvin (17) ne trouvent la faille. Et puis Marseille baisse sa garde, et s’endort, assommé par la froideur bourguignonne. Sur leur première opportunité, les Dijonnais passent tout près du hold-up sur une frappe croisée de Mama Baldé, qui s’écrase sur le poteau (21). Incapable de marquer sur sa pelouse depuis six matchs, le DFCO pense mettre fin à ce cauchemar lorsque Konaté déboule dans la surface, mais l’ancien Amiénois se montre trop altruiste et rate son centre (27). Pas grave : les Bourguignons ont retrouvé des couleurs. Même si Radonjić les inquiète encore depuis le point de penalty (35), à la pause, Dijon regarde l’OM dans les yeux.Les Marseillais l’ont compris : ils vont devoir montrer plus pour ramener quelque chose de Bourgogne. Et s’ils en doutaient, une petite alerte signée Konaté vient leur rappeler (47). Alors Kamara et Gueye haussent le ton au milieu, et confirment leur statut de meilleur duo marseillais du moment devant Jul et SCH. D’un amour de feuille morte, le second lance parfaitement Radonjić en profondeur, mais « CR Serbe » rappelle pourquoi il est si souvent remplaçant en butant sur Racioppi, seul face à lui, alors que Thauvin attendait le ballon dans l’axe (49). Le tournant de la soirée. À l’image de Benedetto sur un service de Flotov, l’OM a des idées, mais pêche dans leur exécution.Alors André Villas-Boas abat sa nouvelle carte magique : l’entrée de Dimitri vexé, accompagné par Germain et Cuisance. Mais en dehors de quelques corners, et de plusieurs montées tranchantes de Sakai, cela ne change pas grand-chose. Au contraire : l’OM se montre encore plus apathique. Payet inquiète à peine Racioppi sur un centre trop long, claqué sur la barre par le gardien dijonnais. La vérité, c’est que les Marseillais empilent les mauvais choix, et peinent à inquiéter les dix-huitièmes de L1. L’OM se fait même peur sur une enroulée de Lautoa (75), avant de pousser en vain. Marseille se casse les dents, perd deux points à Dijon, et glisse à la sixième place de Ligue 1. Dijon est barragiste.