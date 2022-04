L'OM refroidit les Verts

L'illusion aura duré une mi-temps. Bien aidée par Pau Lopez, l'AS Saint-Étienne a bien cru pouvoir la faire à l'envers à des Olympiens frustrés pendant les 45 premières minutes. Mais les Marseillais se sont montrés impitoyables au retour des vestiaires pour l'emporter largement (4-2) et retrouvent sans trembler leur deuxième place.

Une Arconada pour Lopez

Marseille en mode patron

BUUUUT DE L'@OM_Officiel Amine Harit 73'? Super vision de jeu de @MatteoGuendouzi qui trouve parfaitement @Amine_000 pour le 4e but de l'#OM !#ASSEOM 1-4Le but est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/OecaAka8KF — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 3, 2022

Saint-Étienne (3-4-3) : Bernardoni - Camara, Mangala (Sako, 81e), Nadé - Thioub (Silva, 87e), Gourna-Douath, Youssouf (Aouchiche, 64e), Kolodziejczak - Nordin (Moukoudi, 80e), Boudebouz (Crivelli, 64e), Bouanga. Entraîneur : Pascal Dupraz.



Marseille (4-3-3) : Lopez - Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Kolašinac (Ünder, 46e) - Guendouzi (Lirola, 86e), Kamara, Gerson - Dieng (Bakambu, 69e), Payet (Gueye, 80e), Harit (Targhalline, 87e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Un gros match reste un gros match. La vague de froid qui avait entraîné le report de la rencontre entre Stéphanois et Olympiens, initialement prévue samedi à 21 heures, n'a donc pas empêché Geoffroy-Guichard d'afficher complet pour la première fois de la saison. D'autant plus que pour l'occasion, l'affiche avait une saveur de choc des extrêmes, l'hôte luttant pour quitter sa place de barragiste, alors que les visiteurs tentaient de retrouver leur place de dauphin. Mais malgré une première mi-temps gérée à merveille par les Stéphanois, ce sont bien les Marseillais qui ont tiré leur épingle du jeu. Avec la manière.Milik absent, l'Olympique de Marseille entame la rencontre en privant son adversaire de ballon. Bamba Dieng passe les premières minutes à coller le train d'Eliaquim Mangala, auquel il chipe le ballon dans la surface dès la cinquième minute, mais Dimitri Payet manque dans la foulée son face-à-face avec Paul Bernardoni. La domination olympienne est nette, l'ancien de la maison Dimitri Payet reçoit quelques boules de neige au moment de tirer ses nombreux corners, mais redisons-le : l'Olympique de Marseille entame sa rencontre comme il les a souvent entamées. Et se fait donc trucider en contre, pour la huitième fois dans le premier quart d'heure cette saison.Denis Bouanga, le feu follet stéphanois du jour, profite d'une approximation de Kolašinac et d'une boulette premier choix de Pau Lopez pour ouvrir la marque. Incisifs sur leurs attaques, en place défensivement, les Verts sont à un cheveu de faire le break lorsque Bouanga, encore lui, propulse un centre de Thioub dans les filets marseillais à la 42minute de jeu. Pas de bol, il est signalé hors jeu. Mal lui en prend, car trois minutes plus tard, Mangala a la mauvaise idée de ceinturer Ćaleta-Car dans la surface sur un nouveau corner. Cette fois-ci, Payet ne se fait pas prier et transforme son penaltyLe coup sur les têtes vertes est palpable : au retour des vestiaires, les Marseillais se font de plus en plus menaçants. Ünder met d'abord Payet sur orbite, lequel vendange encore devant Bernardoni, puis Bamba Dieng trouve la barre sur corner. Pourtant, c'est bien Kolodziejczak qui concrétise le siège phocéen, en envoyant le cuir dans son propre but après un gros travail d'Amine Harit, malgré une nouvelle sublime parade de Bernardoni devant RongierLes Verts ne répondent plus. Bamba Dieng sur penalty après une faute sur Gerson, puis Amine Harit, auteur d'une très belle prestation, salent l'addition. La belle frappe de Lucas Gourna-Douath réduit bien l'écart en fin de match, mais il est trop tard. Saint-Étienne reste sous la menace, et à l'autre bout du classement, Marseille reprend trois points d'avance sur Rennes.