Marcus Rashford condamne la qualité des repas scolaires gratuits

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can...We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

We are looking into this.We have clear guidelines and standards for food parcels, which we expect to be followed. Parcels should be nutritious and contain a varied range of food.https://t.co/ZBdJZqxdfK https://t.co/9sfxHPX9RJ — Department for Education (@educationgovuk) January 11, 2021

Il ne lâche pas le morceau, et il a raison.On connaît l'implication de Marcus Rashford dans la lutte contre la malnutrition, et ses nombreuses actions aux côtés de l'association britannique. L'attaquant de Manchester United a partagé sur ses réseaux sociaux la photo de, avant d'ajouter :. Dans un nouveau tweet, l'international anglais pointe du doigt le fait que les enfants sont, du fait du confinement en vigueur en Angleterre, scolarisés depuis la maison, et que travailler dans de bonnes conditions passe par une bonne nutrition.Le ministère de l'éducation n'a pas tardé à réagir :, a ainsi tweeté le Department for Education, en réponse à une personne qui partageait ses repas envoyés pour les dix prochains jours et d'une valeur de 30 livres. La ministre de l'enfance, Vicky Ford, a elle déclaré qu'elle allait se penchersur la question.Marcus Focus.