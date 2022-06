Manchester United a fait une offre pour recruter Christian Eriksen

TT

Un transfert qui fait moins de bruit que les autres, mais tout aussi intéressant.Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain avec Brentford , il semblerait que Christian Eriksen soit revenu pour tout casser en Premier League. Ses six mois sous le maillot des(1 but et 4 passes décisives en championnat) lui valent d'être courtisé par plusieurs écuries anglaises. Même si son club actuel souhaite également le prolonger, c'est notamment Tottenham et Manchester United qui sont les plus intéressés. Le club mancunien a d'ailleurs déjà fait une offre au joueur selon The Athletic pour le recruter libre à la fin de la saison. Depuis le départ officiel du club de Paul Pogba , lescherchent activement des joueurs capables de le remplacer.Ils ont eu un coup de cœur pour lui en somme.