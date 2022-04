City, les poches percées

Au coup de sifflet final de ce match aller des demi-finales de la Ligue des champions, les Citizens ont pris une option sur la qualification avant le déplacement à Madrid. Pourtant, certains regards ont dit le contraire tant les hommes de Pep Guardiola ont manqué l’opportunité d’exploser leur compteur de buts par manque de chance, mais surtout manque de lucidité.

À ce niveau-là...

Par Matthieu Darbas

26minute de jeu. Bernardo Silva profite d’une passe approximative madrilène dans l’entrejeu pour lancer une contre-attaque. Kevin De Bruyne, Phil Foden et Riyad Mahrez se projettent alors rapidement vers l’avant. C’est ce dernier qui est servi par le feu follet portugais. Dans l’euphorie, sûrement, peut-être en grande confiance après sa passe décisive sur le premier but des, l’Algérien décide de tenter sa chance dans un angle fermé, alors que quelques mètres plus loin, ses deux coéquipiers étaient dans une meilleure situation pour faire la passe de trois. Pep Guardiola bondit de son banc et envoie des poings serrés à destination de Mahrez. Comme pour lui dire : «76. C’est le nombre d’attaques de Manchester City face au Real Madrid, contre 28 pour les Espagnols. Voilà des chiffres bien plus parlants que les seize tirs à onze de la feuille de match. Dans le football plus que dans d’autres domaines, tout est une question de perception. Ce mardi soir, après le succès logique des, certains vont louer la grande efficacité du Real Madrid dans les derniers gestes. D’autres vont évoquer la résilience et la mentalité des Madrilènes à tenir tête à un favori. Enfin, les approximations défensives seront sûrement au cœur des débats. Mais si chacun peut avoir un avis différent sur ces ficelles, il y a bien un point qui fera l’unanimité : le manque cruel de lucidité des soldats de Pep Guardiola. Parce que oui, cette 26minute est peut-être toujours entre la gorge du tacticien espagnol. Pire encore : deux minutes plus tard, Jesus a parfaitement servi De Bruyne, qui a ensuite trouvé Phil Foden sur le côté gauche. L’ailier anglais a contrôlé, est entré dans la surface de réparation et a tenté sa chance. Le ballon a encore fui encore le cadre (28). De quoi rendre la réduction du score de Karim Benzema dans la foulée sur une demi-occasion encore plus miraculeuse. Comme quoi, ce n’est pas qu’une belle tournure de phrase : à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, surtout à un diable capable de sortir de sa boîte à tout moment comme le Real Madrid.Au retour des vestiaires, Manchester City a retrouvé du poil de la bête et recommencé à plier le Real Madrid. Sans les faire craquer une première fois, puisque Mahrez a vu sa frappe heurter le poteau droit des buts de Courtois (47). Puis, une seconde fois, quand Carvajal a sorti la reprise de Foden sur la ligne du portier belge (48). L’Algérien s’est agenouillé et a baissé la tête. Foden est resté au sol, le regard fixé vers le ciel une poignée de secondes, et Pep Guardiola a tenu sa tête dans ses mains en plus de faire les mille pas. Bref, personne n’y a cru. Alors oui, les deux prochaines occasions desferont mouche, mais non, ça ne sera pas la dernière fois que la vague bleue manquera de noyer une bonne fois pour toute le radeau de fortune madrilène. Sur le flanc droit de la surface de réparation, Mahrez s'est faufilé et a profité des boulevards laissés par une charnière merengue à la rue pour frapper (76). Le ballon a longé la ligne de but avant de filer en sortie de but. Lâché par sa défense, Pep Guardiola a dû faire, et de manière incontestable, avec des maladresses offensives notables. Il faudra gommer ces détails avant de se rendre en Espagne.