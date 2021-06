La jeunesse bleue du PSG

Ils sont quatre, un par ligne : Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Formés côte à côte au PSG, ils s'apprêtent à partir à la conquête de l'Europe avec l'équipe de France, à partir du 15 juin. Nés en 1995 (et 1996 pour un Kingsley Coman régulièrement surclassé), les quatre larrons ont fait leurs classes ensemble du côté de Saint-Germain-en-Laye. Retour sur le parcours de cette génération dorée de la formation parisienne.

« On a fait de beaux tournois, notamment en Espagne à Arousa, où on avait battu le Real d'Enzo Zidane. Cela fait partie de leur expérience. »

Souvenirs, souvenirs

« La génération 1995-1996, on a vraiment été comme des frères. On prend encore des nouvelles aujourd'hui, on était très soudés. »

Frères d'armes

« Les générations 1995 et 1996, il y a eu beaucoup de talents. Je ne dirais pas que c'était prédit, mais c'est pas vraiment surprenant. »

« On peut dire que c'était une génération exceptionnelle »

« Si dans un match ou un bout de match, ils se retrouvent à évoluer ensemble, ce sont des joueurs qui ont développé des automatismes dans leur jeunesse et cela peut faire gagner du temps sur le terrain. »

Formation XXL

Par Tom Binet Tous propos recueillis par T.B. sauf ceux de Kingsley Coman. Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Présent en conférence de presse au début du rassemblement, Kingsley Coman a les yeux qui brillent à l'évocation de ses années de formation en belle compagnie. À savoir celle de Presnel Kimpembe, Mike Maignan et Adrien Rabiot, eux aussi appelés par Didier Deschamps dans la liste des 26 chanceux pour participer à l'Euro. Les quatre joueurs, nés à quelques mois d'intervalle, ont évolué ensemble pendant plusieurs saisons dans les équipes jeunes du PSG avant de connaître des fortunes diverses au moment de rejoindre l'équipe première et de se retrouver sous le maillot frappé du coq.La boîte à souvenirs communs évoquée par l'ailier du Bayern a commencé à se remplir très tôt pour les jeunes prodiges. Dès les benjamins en 2007 pour être précis, sous l'aile d'Yves Gergaud., rembobine celui qui est à l'origine de l'arrivée de Coman et Kimpembe au sein des équipes jeunes du PSG.À cette époque, seul Adrien Rabiot manque encore à l'appel, lui qui débarquera au centre de formation du PSG quelques années plus tard.Mais que personne ne s'inquiète : il reste encore de la place dans la mémoire pour de nouveaux faits d'armes., affirme Laurent Bonadei, à la tête des U17 à ce moment-là et désormais en pleine campagne de qualifications pour le Mondial 2022 comme adjoint d'Hervé Renard sur le banc de l'Arabie saoudite. Un succès arraché en finale aux tirs au but contre la Juve après avoir été menés 3-1 et en infériorité numérique. Défenseur au sein de cette équipe victorieuse, Stéphane Lambese y voit même un moment fondateur :, rigole encore l'international haïtien.Une proximité cultivée par les quatre compères, à l'image de Kimpembe et Coman, colocataires pendant un an à leur sortie du centre de formation., poursuit Lambese.Et ce, malgré les différentes trajectoires., assure celui qui a manqué le dernier départ commun il y a quelques années en raison de la naissance de son fils. Des moments de vie partagés dont chacun se souvient, à l'image de Dylan Batubinsika, lui aussi membre de la bande et aujourd'hui défenseur au Royal Antwerp, en Belgique.Une amitié également forte dans leur quotidien au centre de formation., relate Laurent Bonadei.(en mars 2014, sans Rabiot, déjà avec les pros, NDLR).Et Maignan et Rabiot dans tout ça ?, révèle Dylan Batubinsika.À l'image de Stéphane Lambese, peu sont surpris de voir plusieurs représentants d'une génération dorée qui comptait aussi Ferland Mendy jusqu'en U17 et Moussa Dembélé (lui aussi né en 1996 et le plus souvent surclassé) réussir désormais au plus haut niveau., abonde Dylan Batubinsika, qui se souvient avoir été particulièrement impressionné par Adrien Rabiot à son arrivée.Peut-être pas une surprise, mais une vraie fierté pour Yves Gergaud et la préformation parisienne., s'émerveille-t-il.Malheureusement, les blessures et la forte concurrence à son poste en ont décidé autrement pour le Madrilène :Quatre joueurs qui symbolisent la réussite du centre de formation parisien, malgré les difficultés du club à conserver ses meilleurs éléments pour leur faire intégrer l'équipe première ces dernières saisons., tempère Yves Gergaud.Mais comme le prouvent les exemples de Maignan et Coman, nombre d’entre eux ont percé après s'être exilés., grimace Batubinsika.Alors comment remédier à ce problème pour voir plus de joueurs suivre les traces d'un Presnel Kimpembe à l'avenir ?, pose encore Gergaud. Une question d'identité, aussi, pour les Rouge et Bleu., observe de son côté Bonadei.Mais qui peut s'avérer décisive pour développer une identité de jeu collective bénéfique pour la sélection, comme ont pu le faire Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué et compagnie avec la, poursuit Bonadei, même si tous ne partent pas comme des titulaires en puissance.Un avantage non négligeable également dans la vie d'un groupe qui s'apprête à passer de longues semaines en vase clos, pandémie oblige., conclut Stéphane Lambese. On a tous hâte de voir la relance millimétrée de Maignan dans les pieds de Kimpembe, la percussion de Rabiot pour décaler Coman à la finition après une accélération supersonique dont il a le secret le soir de la finale. Voilà qui ferait un joli souvenir commun à rajouter à leur collection.