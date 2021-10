Lyon vient à bout de Lens

Dans une rencontre spectaculaire et très agréable, Lyon a pris le dessus sur Lens (2-1). En tête avec deux buts d'avance à la pause, l'OL n'a pas fait la même erreur qu'à Nice la semaine dernière, même s'il a souffert face à une belle équipe lensoise.

La leçon d'efficacité de l'OL

Le tourbillon lensois

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 78e), Boateng (Diomandé, 77e), Denayer, Emerson - Caqueret, Guimarães (Slimani, 90e) - Shaqiri (Mendes, 64e), Aouar, Toko Ekambi (Cherki, 78e) - Paquetá. Entraîneur : Peter Bosz.



Lens (3-4-2-1) : Leca - Gradit (Boli, 85e), Danso, Medina - Clauss (Machado, 85e), Doucouré, Fofana, Frankowski - Saïd (Pereira, 76e), Sotoca (Kakuta, 46e) - Kalimuendo (Jean, 77e). Entraîneur : Franck Haise.

Cette fois, Lyon n'a pas flanché. Moins d'une semaine après une défaite improbable au cours d'un scénario lunaire à Nice , l'OL est parvenu à conserver son avantage de deux buts acquis en première période contre Lens, ce samedi soir (2-1). Sans que la tâche ne soit simple pour les soldats de Bosz, qui auront souvent été secoués par une formation nordiste toujours aussi bluffante.Il régnait une atmosphère de match de gala au Groupama Stadium, où plus de 55 000 supporters s’étaient donnés rendez-vous pour garantir une ambiance dantesque à cette affiche entre l’OL et Lens. Du spectacle en tribunes, mais également sur le terrain où les deux équipes se sont affrontées dans une bataille intense et très agréable. Soucieux de titiller les faiblesses des Gones dans la largeur, les Lensois ont été les premiers à frapper, Clauss et Saïd étant respectivement frustrés par les sauvetages de Boateng et Denayer (13). Des Sang et Or toujours aussi disciplinés ont finalement vu les hommes de Bosz leur donner une leçon d’efficacité dans le premier acte.La lumière est encore une fois venue des Brésiliens, le duo Paqueta-Guimaraes s’illustrant sur un une-deux poussant Medina à la faute sur le second dans la surface. Un cadeau puis un deuxième, Paqueta offrant le ballon à Toko Ekambi, dont le pied n’a pas tremblé pour faire rugir les travées de l’enceinte rhodanienne. Le public lyonnais aurait pourtant pu se faire refroidir par l'égalisation éphémère de Clauss, logiquement signalé en position de hors-jeu par la VAR sur la remise de Sotoca. Les montagnes russes pour Lens, giflé une deuxième fois avant la pause par Aouar, qui a bondi pour marquer d'une tête piquée suite à une frappe de Toko Ekambi repoussée par Leca. Deux buts d'avance et une question pour la bande de Bosz : le scénario catastrophe à Nice était-il un simple accident ?Il ne fallait en tout cas pas compter sur les acteurs de cette rencontre pour faire baisser la température. La fièvre du samedi soir a bien eu lieu, Haise décidant de remplacer Sotoca par Kakuta dès le retour des artistes sur la pelouse. Coaching gagnant ? Il aurait en tout cas été immédiatement payant sans un Lopes héroïque dans les premières minutes du second acte, le portier lyonnais sortant une parade stratosphérique devant Kakuta, avant d'être à nouveau impeccable face à Saïd (48). Les premiers tremblements dans les rangs lyonnais, alors que Paquetá aurait pu plier l'affaire sans une intervention de Leca. Très forts mentalement et rodés tactiquement, les Lensois n'ont jamais cessé d'exister dans cette partie, Frankowski multipliant les tentatives pour sonner la révolte. Le Polonais a finalement joué un rôle dans le retour sang et or en étant à l'origine d'un échange génial entre Kakuta et Kalimuendo, conclu avec un peu de réussite par l'attaquant prêté par le PSG. De quoi réveiller de jeunes démons dans les têtes lyonnaises, Lens se forçant à maintenir la pression sur les locaux pour obtenir une petite récompense de cette prestation aboutie. Mais à l'inverse de dimanche dernier, l'OL a tenu bon, dans la douleur, pour revenir à deux unités de son adversaire du jour au classement, où Lens pourrait perdre sa deuxième place à l'issue du week-end. Reste ce constat très plaisant : cette saison de Ligue 1 est magnifique.