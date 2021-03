Lyon fait exploser Sochaux

1

Lyon (4-3-3) : Pollersbeck - De Sciglio (Dubois, 86e), Diomandé, Benlamri (Denayer, 69e), Bard (Toko Ekambi, 74e) - Guimarães (Mendes, 74e), Paqueta, Aouar (Caqueret, 86e) - Cherki, Slimani, Cornet. Entraîneur : Rudi Garcia.



Sochaux (4-2-3-1) : Jeannin - Paye, Martial (Lopy, 70e), Diedhiou, Ndour (Mbakata, 70e) - Kaabouni, Weissbeck - Thioune (Daham, 70e), Soumaré, Ourega (Virginius, 57e) - Ambri (Bédia, 34e). Entraîneur : Omar Daf.

Festival de buts au Groupama Stadium.Pour la première confrontation entre Lyon et Sochaux depuis sept ans, l'OL s'est présenté avec un onze remanié et huit titulaires mis au repos pour affronter une équipe de Sochaux invaincue depuis cinq matchs en Ligue 2.Pas un problème pour l'OL, qui a décidé de prendre rapidement le contrôle du match. Après deux alertes signées Cherki (5) et Aouar (7), c'est Benlamri qui coupe de la tête un corner de Cornet, marquant au passage son premier but sous les couleurs lyonnaises, avant que son serviteur ne l'imite quelques instants plus tard du genou, sur un centre de De Sciglio. Les Lyonnais ont le pied sur le ballon et dominent sans forcer leur talent face à un bloc adverse trop facilement transpercé. Mais les Sochaliens n'abdiquent pas, même après la sortie sur civière de Steve Ambri (34), remplacé par Bédia, qui réduit l'écart sur la première grosse occasion des Lionceaux. Un début de rébellion vite stoppé par les Gones qui reprennent le large quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Cherki, à la conclusion d'une superbe action collectiveLes Rhodaniens sont d'ailleurs tout proches de marquer le quatrième but au retour des vestiaires, mais ni Cornet, d'un centre qui finit sa course sur le poteau (47), ni Cherki (48) ne parviennent à tuer le match. Une aubaine pour les Jaune et Bleu qui surprennent une deuxième fois la défense adverse sur une action similaire au premier but, Soumaré lançant dans le dos des défenseurs Bédia qui s'offre un doublé. De quoi instaurer le doute chez des Lyonnais moins sereins malgré les occasions de Slimani (58) et Cherki (69). Mais les visiteurs sont trop peu dangereux, hormis une frappe lointaine de Bédia (70) et se font à nouveau punir sur un corner de Cherki repris de la tête par Denayer, entré en jeu moins de huit minutes plus tôt. Un but qui vient tuer mentalement leurs adversaires, alors que Cherki se charge de conclure ce feu d'artifice sur une offrande de SlimaniQualification en huitièmes de finale de la Coupe de France tout en faisant tourner l'effectif : le contrat est rempli pour les hommes de Rudi Garcia.