Lyon coule Brest et passe en demies

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Tătărușanu - Cornet, Denayer, Andersen, Tete - Tousart (J.Lucas, 57e), Mendes - Terrier (Caqueret, 81e), Aouar (Cherki, 70e), Traoré - Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.



Stade brestois (4-2-3-1) : Leon - Perraud, Chardonnet, Bain, Belaud - Mbock, Magnetti - Grandsir, Autret (Mayi, 79e), Faussurier (N'Goma, 57e) - Mendy (Charbonnier, 68e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Décidément, ce début d'année 2020 est de bonne facture pour l'Olympique lyonnais.Après avoir acquis haut la main sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, l'OL recevait Brest pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Cependant, les Lyonnais constatent très vite que les visiteurs ne sont pas venus pour faire du tourisme, à l'image des multiples tentatives de Mathias Autret captées par Ciprian Tătărușanu. Cependant, les Gones vont profiter d'une erreur adverse au milieu de terrain pour voir Houssem Aouar servir Moussa Dembélé dans la profondeur pour ouvrir le score d'un tir croisé face à Donovan Léon (19, 1-0). Maladroits, les Brestois manquent d'égaliser à la suite d'une sortie hasardeuse du portier roumain, visiblement peu à l'aise balle au pied. En fin de première période, Aouar s'illustre d'une magnifique frappe enroulée du pied droit qui termine sa course sur la barre transversale. Bref, l'OL mérite clairement son avantage à la pause.Dans un début de deuxième période débridé, Lyon va parvenir à faire le break à l'expérience grâce à l'intenable Aouar, buteur à la suite d'un centre en retrait de Kenny Tete (56, 2-0). Un but qui va obliger les Finistériens à hisser la grand voile pour tenter coûte que coûte de réduire l'écart, quitte à laisser des espaces exploitables en phase défensive. Désireux de s'offrir un doublé, Dembélé tente une frappe déviée par Brendan Chardonnet puis claquée par Léon au-dessus de sa cage. Oui, mais voilà : Lyon possède un mental en mousse. Résultat ? L'entrant Kévin Mayi décale Samuel Grandsir pour entretenir le suspense et mettre la charnière Denayer-Andersen en difficulté (86, 2-1). Plus de peur que de mal cependant : Lyon enfonce le clou sur un dernier but signé Jean Lucas (90, 3-1) et parvient à composter son billet pour le dernier carré de la compétition.Et si en fait, le réel objectif de l'OL cette saison était d'aller chercher un trophée après huit ans de disette ?