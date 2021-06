Luis Enrique appelle plusieurs joueurs dans une bulle parallèle

OFICIAL | Incorporación de jugadores a la concentración para entrenar en burbuja paralela. Rodrigo Moreno, @pablofornals, @Carlos10Soler y Brais Méndez, citados para empezar a trabajar mañana de forma individual. https://t.co/KWt6gqLerQ#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/IoxQTYBZ0n — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2021

Les Espagnols prennent le taureau par les cornes.Luis Enrique et son staff appréhendent le pire. Après la révélation du test positif de Sergio Busquets au covid-19 , on craint désormais qu'un cluster ne se crée au sein de la. Si pour l'instant les nouveaux tests effectués sont tous négatifs, les Espagnols se montrent prévoyants et plusieurs joueurs ont été appelés à rejoindre la sélection, mais dans une bulle sanitaire parallèle.Ainsi, Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valence), Brais Méndez (Celta Vigo), Raúl Albiol (Valence) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea) ont fait leurs bagages pour Las Rozas et pourraient faire partie du groupe allant à l'Euro si des joueurs devaient déclarer forfait à cause du virus. Certains membres de la sélection U21 devraient aussi rejoindre ce groupe de secours, après leur match contre la Lituanie mardi soir.Ça serait bête d'envoyer l'équipe B à l'Euro.