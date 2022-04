Liverpool couche Benfica

Motivés, mais presque inoffensifs face à un Liverpool solide, les Benfiquistes n’ont pas réussi à s’offrir l'ogre anglais dans un Estádio da Luz des grands soirs (1-3). Longtemps dominés, les Portugais ont profité de la seule erreur des Reds, pour marquer. Il faudra donc une belle surprise dans une semaine pour voir Benfica en demi-finales de la Ligue des champions. En attendant de retrouver Anfield, Liverpool a le droit de considérer qu'il a neuf orteils dans le dernier carré.

La vague jaune

Le SLB opportuniste

Benfica (4-3-3) : Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Everton (Yaremchuk, 82e), Weigl, Taarabt (Meite, 70e) - Rafa Silva, Núñez, Gonçalo Ramos (Mario, 86e). Entraîneur : Nélson Veríssimo.



Liverpool (4-2-3-1) : Alisson - Alexander-Arnold (Gómez, 89e), Konaté, Van Dijk, Robertson - Keita (Milner, 89e), Thiago (Henderson, 61e), Fabinho - Salah (Jota, 61e), Mané (Firmino, 61e), Diaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Dix-sept minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à ce match pour choisir de quel côté basculer. Pas que personne ne l’avait vu venir. Bien au contraire. Mais plutôt que, même en totale démonstration, Liverpool aurait pu être cueilli par des Benfiquistes opportunistes, rêvant de réaliser le même coup qu’à Amsterdam au tour précédent. D’un coup de casque rageur d’Ibrahima Konaté, lesvêtus de jaune ont vite pris les commandes d’un match contrôlé jusqu’au bout. Même dans un Estádio da Luz plein à craquer, les supporters britanniques ont vite grillé la priorité aux Portugais. Le célèbreprend la place au. Sur le rectangle vert comme dans les tribunes, Liverpool a imposé sa loi face à Benfica (1-3).En sautant plus haut que tout le monde sur un corner encore bien tiré par Robertson, Ibrahima Konaté vient ouvrir le score et récompenser une entame de match parfaite des hommes de Jürgen Klopp, devenant dans le même temps le premier Français à marquer en Ligue des champions sous la tunique de Liverpool depuis David N’Gog et un but contre Debrecen en décembre 2009. Aussi, le défenseur tricolore ouvre son compteur avec les. Son coup de tête représente le premier but de sa carrière dans la coupe aux grandes oreilles. Bref, Konaté n'oubliera a priori jamais cette soirée. En début de rencontre, c’est aussi l’ancien pensionnaire du RasenBallsport Leipzig qui vient reprendre Rafa Silva in extremis avec autorité (3). Le coéquipier de Virgil van Dijk donne aussi une leçon à Nuñez en stoppant l’attaquant uruguayen à l’entrée de la surface (12) dans le premier quart d’heure, avant de parfaitement anticiper sa course sur une contre-attaque avant le retour aux vestiaires (44).C’est donc en étant très serein derrière que lesont entamé de belle folies devant. À la manœuvre : Sadio Mané. Le champion d’Afrique tente dans un premier temps de servir ses camarades de classe. Après un super travail sur le côté gauche de la surface de réparation d’Odysséas Vlachodímos, le Sénégalais sert Naby Keita qui ne parvient pas à cadrer sa tête (19). Plus tôt, il avait servi Mohamed Salah d’une sublime talonnade avant de voir l'Égyptien buter sur le portier grec (8). La sentence arrive finalement à la demi-heure de jeu passée. Sur un service parfait de Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz sert tranquillement l’attaquant de pointe du soir de la tête. En poussant le ballon au fond des filets, Mané fait le break et dépasse Steven Gerrard au classement des buteurs de Liverpool en Ligue des champions (22 buts).Malmenés en première période, les Benfiquistes ont ensuite profité d’une erreur de Konaté pour réduire l’écart dès le début du second acte. Pourtant brillant sur l’ensemble de la rencontre, le défenseur français manque complètement son dégagement et laisse Darwin Núñez bien seul face à Alisson. Le « nouveau Cavani » ne tergiverse pas et marque son cinquième but de la compétition d’un délicieux plat du pied. Et si les Portugais semblent être en mesure de revenir au score durant les minutes qui suivent, Liverpool coupe court grâce à ses individualités. Au terme d’une contre-attaque bien menée, Everton bute sur le gardien brésilien (60). En pleine confiance, les hôtes surfent sur l’ambiance folle pour presser les visiteurs et récupérer des ballons plus haut. Mais rien de bien dangereux. Pire, Luis Diaz punit le manque de lucidité des visiteurs en fin de rencontre en remportant son duel, expliquait Van Dijk en conférence de presse d’avant-match. Liverpool a gagné, Liverpool a bien géré son avantage et Liverpool oblige les Lisboètes à réaliser un exploit le 13 avril prochain à Anfield.