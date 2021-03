Live : le multi de Ligue 1

Alors que Bruno Génésio va bientôt s'asseoir sur le banc de Rennes, ce dernier se déplace sur la pelouse de Lyon, qui ne compte plus qu'un point d'avance sur Monaco. Dans le même temps, Metz accueille Angers, Lens se déplace à Geoffroy Guichard, Nîmes est à Nice, et Brest reçoit Dijon. Une première fournée qui devrait annoncer la couleur de cette 28e journée.

Le tableau d'affichage

Buts :

Buts :

Buts : Sotoca (20e, sp), Kalimuendo (24e) pour Lens

Buts : Gouiri (6e) pour Nice

Buts : Honorat (17e), Mounié (27e) pour Brest



26e : Alors que ça parlait survêtement sur le plateau de Canal, Brest fait le break. C'est signé Steve Mounié, qui saute plus haut que tout le monde sur corner. Un but à la Mounié, rien de plus et c'est déjà beaucoup.

23e : Et de deux pour Lens...Sur une percée de Fofana, Kalimuendo hérite du ballon dans la surface et flingue Moulin.

29e : FLORIAN SOTOCA OUVRE LE SCORE. C'est con, Jessy Moulin était sur la trajectoire. Mais il a subi la frappe du Lensois et ça finit au fond.

17e : ET BUT A BREST !! C'est Franck Honorat qui s'échappe côté droit avant d'ouvrir le score pour les Bretons. Ca m'apprendra à la fermer.

4e : ET LE PREMIER BUT A LIEU A NICE. Il est signé Amine Gouiri, qui marque son 11e but de la saison après avoir crocheté facilement un défenseur croco. Fastoche.

Par Maxime Renaudet

Le prix de la blague de la soirée t'est décerné @J_Vous_LavezziOhhhh...Atal n'est pas loin de faire le break pour Nice, mais sa frappe passe à côté.La petite musique de Canal, pas celle qui nous alerte d'un but bien sûr, est absolument horrible.ET PENALTOCHE POUR LENS A SAINTÉ.Metz se fait d'ailleurs bousculer dans ce début de match, et Romain Thomas a tenté sa chance via un coup de casque. Manque de bol, ça passe au-dessus.Je n'avais encore jamais vu le millot vert d'Angers. Il m'avait l'air beau de loin mais finalement je suis pas fan...Toujours qu'un seul but après un tout petit quart d'heure. Au vu du début de match entre Brest et Dijon, pas sûr qu'il y aura de pion dans cette rencontre.Belle occasion pour Guirassy mais sa déviation file à côté. Hormis cette mini occasion, j'ai bien l'impression que ce sont les Lyonnais qui dominent ces dix premières minutes.Merci @Zlatan IbrahiMaurice, j'avais oublié ce foutu détail. Je vais donc me mettre Lyon dans un coin. Quelqu'un a un troisième écran à me prêter ?Le look de la journée est celui de Romain Perraud, qui a un double sparadrap sur le pif.Canal commence par nous montrer Nice-Nîmes et Brest-Dijon...Ils se foutent de la gueule de qui ?Derrière, Maolida a eu une belle occasion de tromper Reynet mais ils s'est écroulé tout seul avant de perdre le ballon.: Ca pousse déjà côté Niçois contre Nîmes. Mais c'est dégagé par Loïck Landre !Les 110 joueurs de ce premier MultiLigue1 rentrent sur leur pelouse respective.On notera la toute première titularisation d'Islam Slimani avec l'OL. Sa dernière remontait au 29 février 2020, lorsqu'il portait les couleurs de Monaco. Côté rennais, Camavinga, Bourigeaud et Da Silva sont sur le banc.A part cet alléchant OL-Rennes, on suivra de près les deux surprises de la saison. Metz, qui reçoit Angers, et Lens, qui se déplace à Geoffroy Guichard, soit le genre de match qui nous fait encore plus regretter les supporters. Sinon, Nice reçoit Nîmes et Dijon joue à Brest. Vous la sentez comment cette première fournée ?Salut les loubards ! Ça roule ? Cinq matchs au programme dans ce multiplex de 19 heures, dont un qu'un certain Pep Génésio risque de suivre de près.