Lille, tranquille leader face à Nice

Mis sous pression par le PSG, vainqueur de Lens quelques heures plus tôt, Lille a repris sa place de leader en dominant sans forcer (2-0) une équipe de Nice quelconque et réduite à dix dès le retour des vestiaires. Porté par un grand Yılmaz, le LOSC se rapproche petit à petit d'un rêve prêt à devenir réalité.

Burak, 13e du nom

Second poteau Çelik

Lille (4-4-2) : Maignan, Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Bamba, André, Soumaré (Xeka, 75e), Luiz Araujo (Ikoné, 75e) - David (Bradarić, 88e), Yılmaz (Yazıcı, 70e). Entraîneur : Christophe Galtier.



OGC Nice (4-1-4-1) : Benítez - Lotomba, Todibo, Saliba, Kamara (Nsoki, 70e) - Schneiderlin - Atal (Pelmard, 70e), Claude Maurice, Boudaoui (Lees-Melou, 75e), Lopes (Daniliuc, 53e) - Dolberg. Entraîneur : Adrian Ursea.

La pression ne les déstabilise pas, bien au contraire. Habitués au rapproché parisien ces dernières semaines, les hommes de Christophe Galtier ont repris le trône de la Ligue 1, occupé pendant quelques heures par le PSG, vainqueur de Lens au Parc des Princes . Impressionnant de maîtrise et bien aidé par les Niçois et leurs supporters , Lille peut continuer à rêver du graal, grâce au coup de pouce de sa colonie turque et sa défense de fer, auteure de son 19clean sheet de la saison.En quête d'une deuxième victoire consécutive après le succès arraché à Lyon il y a une semaine, les Dogues n'ont pas traîné pour faire respecter la hiérarchie. Il a fallu seulement treize minutes au roi Burak pour inscrire son 13pion de la saison, sur son premier ballon qui plus est. Après un bon travail côté gauche de Reinildo, le Mozambicain a parfaitement servi Jonathan David dans la surface, avant que ce dernier ne remette en retrait pour le double buteur du Groupama Stadium, auteur d'une frappe à ras de terre imparable pour Walter Benítez. L'attaquant de 35 ans est entré un peu plus dans la légende en devenant le premier joueur âgé de 35 ans ou plus à marquer plus de 10 buts sur une saison en Ligue 1 au XXIsiècle. Bien lancés par le Turc, les hommes de Galtier ont marché sur des Niçois inexistants en première période, sans pour autant creuser l'écart au tableau d'affichage, Luiz Araujo, José Fonte ou Sven Botman n'étant pas capables de convertir le peu d'occasions lilloises. Bien en place défensivement, les coéquipiers de Kasper Dolberg ont éprouvé les pires difficultés à s'approcher du but de Mike Maignan. Il a fallu attendre la 40pour voir un semblant de frisson dans la maison du LOSC, mais le portier tricolore s'est montré vigilant sur un coup franc d'Alexis Claude-Maurice, avant de relancer immédiatement sur Jonathan David, pas très loin du but du break dans la foulée.L'ascendant lillois s'est confirmé dès le retour des vestiaires, lorsque Jordan Lotomba a été renvoyé à la douche pour deux cartons jaunes pour deux fauchages sur Jonathan Bamba (48). Les Lillois n'en demandaient pas tant pour enterrer un peu plus des Niçois bien pâlots et incapables de frapper au but. Le salut est venu de Zeki Çelik, auteur d'une volée second poteau digne d'une Benjamin Pavard, après un nouveau service de Reinildo côté gauche. Jamais loin des bonnes opportunités, son compatriote Burak Yılmaz aurait pu s'offrir un deuxième doublé en deux semaines si sa frappe ne s'était pas écrasée sur le poteau de Walter Benítez. Le dernier éclair d'une soirée parfaite pour le buteur de 35 ans, sorti tête basse par son coach à vingt minutes du terme. Tout en gestion, les potes de José Fonte ont tranquillement attendu les trois coups de sifflet d'Amaury Delerue, venu sceller leur 22succès de la saison, pour repasser devant leur meilleur ennemi, toujours collé un point derrière. Si son buteur fait la grimace, Lille continue de sourire et n'est plus qu'à trois matchs d'un exploit aussi retentissant que mérité.