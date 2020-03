Lille plombe les ambitions de Lyon

Acculé dans son camp en première période et incapable de réagir en seconde, l'Olympique lyonnais repart de Lille avec une défaite qui sonne le glas de ses desseins européens. À l'inverse, le but de Loïc Rémy laisse plus que jamais les Dogues dans la course.

81

Opération dynamite

Pas de miracle ni de délivrance

LOSC (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Bradarić - Ikoné (Soumaré, 83e), Renato Sanches, André, Bamba (Reinidlo, 90e+2) - Osimhen, Rémy (Gaitán, 79e). Entraîneur : Christophe Galtier.



OL (3-5-2) : Lopes - Andersen, Marcelo, Denayer (Traoré, 68e) - Dubois, Tousart (Caqueret, 79e), Guimarães, Aouar (Terrier, 62e), Cornet - Dembélé, Toko Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.

Si Christopher Nolan avait choisi de poser ses caméras dans le Nord de la France pour illustrer l'une des batailles les plus marquantes de l'histoire, ce n'était certainement pas pour ce Lille-Lyon. Car entre ces deux puissances européennes, l'affrontement a tourné à l'avantage des locaux, prenant en tenaille des Gones rapidement à l'étroit sur le banc de sable, avant de gérer leur domination territoriale. À l'inverse du sauvetage miraculeux de mai 1940 à Dunkerque, les Lyonnais semblent avoir fait ce dimanche soir une croix sur leurs rêves européens, relégués à dix points du podium et à neuf de leur adversaire du soir, quand les hommes de Christophe Galtier se dirigent eux vers un match à trois avec Rennes et Marseille.Il faut dire que le piège lillois était formidablement bien posé et préparé : les Nordistes appuyant d’entrée là où les Lyonnais faisaient mal ces derniers temps, à savoir leur milieu à trois piloté par Bruno Guimarães. Pris dans une nasse, les troupes alliées lyonnaises sont acculées, étouffées et empêchées de prendre le large en contre-attaque. Et si Karl Toko Ekambi avait au préalable ouvert le feu d’une frappe lointaine (2), ce sont Loïc Rémy de la tête (7), Victor Osimhen par ses rushs (14), Jonathan Ikoné sur coup franc (21) ou Jonathan Bamba de loin (26) qui pilonnent sans relâche la ligne blanche. Pendant ce temps, les avions Dembélé et Toko Ekambi s’abîment en solitaire dans un océan de pauvreté offensive.En équilibre précaire sur son ponton, la défense rhodanienne finit par céder à la suite d'une belle combinaison sur corner, initiée par Renato Sanches et Bamba, conclue par Rémy trouvé en retrait. L’attaquant formé à l’OL troue alors Anthony Lopes du gaucheet inscrit son 8but en 2020. La supériorité tactique et la fraîcheur lilloise sont ainsi récompensées, sans que les coups francs d’Aouar ne puissent inverser la tendance avant la pause.Pour éviter de revivre le scénario connu contre Marseille il y a 15 jours — un match maîtrisé, mais qui s’est conclu par une défaite cruelle, la seule au milieu de cinq victoires lors de leurs dernières sorties en Ligue 1 —, le LOSC continue d’insister dès la reprise. De bonnes intentions contrariées par le poteau, touché par Ikoné au terme d’un contre opportuniste (50), mais aussi par un timide réveil lyonnais, par une reprise de Guimarães filant au ras du cadre (60). Tentant un remake de la connexion Fernandes-Martial lors du derby de Manchester de l’après-midi , le duo Ikoné et Rémy est à deux doigt de corser l’addition. Mais le LOSC plafonne et peut creuser davantage l'écart. Pire : Lyon est lui incapable de riposter et dépose les armes. Les principaux acteurs quittent tour à tour la piste, alors que Bertrand Traoré et Bruno Guimarães balancent en tribune les derniers espoirs lyonnais. Lorsque le générique final de la Ligue 1 tombera, les hommes de Garcia pourront penser avec regret à cet épisode.