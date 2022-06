Quand les supporters grecs et kosovars s’attaquent à coups de fumigènes

Kosovo fans were attacked with light flares from Greece stands. Images from Kosovo sport reporters in the stadium #GREKOS #UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/80llJRn0ml — Bujar Mehmeti (@Bujar_Mehmeti) June 12, 2022

Video from #Dardanët stand, as it's seen, first flare coming from Greek stand. Ethnicity of the hooligans' is still to be confirmed.#GREKOS pic.twitter.com/G6vtYlhE1b — Kosovan Football ?? (@kosovanfooty_EN) June 12, 2022

LB

Tout part à Volos.Lister tous les débordements de supporters cette année serait long et fastidieux. Mais celui-ci est aussi dramatique que spectaculaire. Classé à risque, le match Grèce-Kosovo à Volos n’a pas failli à sa réputation. Hymne grec sifflé à l'aller, drapeau proserbe exhibé en représailles... Le tout jusqu’à une bataille de fumigènes, et une bagarre, entre les tribunes des deux pays. Les Grecs ne reconnaissent pas le Kosovo comme un pays. Alors, les supporters ont réglé cela en se lançant tour à tour des fumigènes dessus dans des tribunes assez remplies. Le match a été provisoirement arrêté durant cet échange. Sinon, dans ce match d’anciens Bordelais, la Grèce de Gustavo Poyet a disposé 2-0 du Kosovo d’Alain Giresse . Avec ce succès, les locaux comptent six points d’avance sur les visiteurs dans le groupe 2 de la Ligue C.Vivement les vacances.