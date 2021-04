Lorient bat Brest au bout de l'ennui

FC Lorient (3-4-3) : Dreyer - Gravillon, Laporte, Chalobah - Hergault, Lemoine (Monconduit, 77e), Abergel, Le Goff - Laurienté (Le Fée, 77e), Moffi (Hamel, 87e), Wissa (Boisgard, 90e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Brest (5-4-1) : Larsonneur - Pierre-Gabriel (Faussurier, 80e), Chardonnet, Duverne (Le Douaron, 67e), Brassier, Perraud - Honorat, Belkebla, Jean Lucas (Charbonnier, 82e), Philippoteaux (Cardona, 58e) - Mounié (Fadiga, 80e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Un bon match... pour faire la sieste.En ce dimanche après-midi, Lorientais et Brestois sont loin d'avoir offert le plus beau derby de l'année. Si les accrochages et les coups de sifflet ont été au rendez-vous, pour les occasions, il faudra repasser. Dans une rencontre très fermée où les opportunités ont manqué, ce sont les Merlus qui se sont montrés plus efficaces. Après deux minuscules occasions de la part d'Armand Laurienté et Jérôme Hergault, le salut est venu juste avant la pause de la part de l'inévitable Laurent Abergel, auteur de l'ouverture du score du pointu après un magnifique une-deux avec Terem Moffi dans la surfaceUn but encaissé au plus mauvais moment pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, qui n'ont pas tiré une seule fois en 45 minutes. Brest a dû attendre les dix dernières minutes pour se montrer enfin dangereux. D'abord par Steve Mounié de la tête (80) puis par Irvin Cardona (83), déséquilibré dans la surface sans que l'arbitre Bastien Dechepy ne bronche. Une réaction tardive venue après un temps fort des Merlus, où le poteau a sauvé Gautier Larsonneur après un magnifique piqué d'Armand Laurienté (73). Histoire de ternir un peu plus la performance du Stade brestois, Haris Belkebla a été exclu pour avoir fauché Quentin Boisgard qui partait seul en contre en toute fin de partie (90+3).Sans être brillant, Lorient réalise le gros coup en bas de tableau en prenant quatre points d'avance sur Nîmes, barragiste.