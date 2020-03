Leverkusen renverse l'Union, Francfort enterre le Werder

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký - Tah (46e, Diaby), Sven Bender, Tapsoba - Amiri (46e, Weiser), Aránguiz, Demirbay, Sinkgraven - Havertz, Bailey (69e, Bellarabi) - Alario. Entraîneur : Peter Bosz.



Union Berlin (3-4-3) : Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Parensen - Ryerson, Andrich, Prömel (82e, Kroos), Lenz - Ujah (70e, Andersson), Bülter (74e, Trimmel), Ingvartsen. Entraîneur : Urs Fischer.

Eintracht Francfort (4-3-2-1) : Trapp - Touré, Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Chandler (77e, Da Costa), Ilsanker, Sow - Kamada, Kostić - Sila. Entraîneur : Adolf Hütter.



Werder Brême (3-4-3) : Pavlenka - Toprak, Vogt (82e, Sargent), Moisander - Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Bittencourt (65e, Osako), Selke, Rashica. Entraîneur : Florian Kohfeldt.

Dans une première période à l'ambiance pesante en raison de la prise en charge médicale d'un supporter dans les tribunes, c'est l'Union Berlin qui a fait preuve du plus grand sang-froid en ouvrant la marque. Profitant d'un super numéro de Marius Bülter sur l'aile droite, Marcus Ingvartsen n'a plus eu qu'à ajuster Lukas Hrádecký de la tête. De quoi refroidir pour de bon une BayArena inquiète pour l'un des siens.Mais alors que les hommes d'Urs Fischer tiennent la rencontre face à des locaux pas pressés de se réveiller, le capitaine Christoph Lenz vient tout gâcher en récoltant un second jaune complètement inutile (70). Plus du tout sereine, la défense des Berlinois panique et Kai Havertz offre l'égalisation à Karim Bellarabi, entré au jeu deux minutes plus tôt. L'Allemand ne lésine pas sur le terme de, puisqu'il dépose un corner sur la tête de Charles Aránguiz avant de distribuer une galette à Moussa Diaby dans le temps additionnel pour garantir aux siens une qualif' inespérée un quart d'heure plus tôt. Le foot va vite, parfois.C'est le moment ou jamais pour le Werder Brême, relégable en Bundesliga, de sauver sa saison. Ce sera finalement jamais, la faute à un monstrueux Kevin Trapp pour stopper la tête de Davie Selke ou la frappe pure de Maximiliann Eggestein en première période. La faute, aussi, à la VAR qui contraint l'arbitre à accorder un penalty cruel contre lespour une main de Ludwig Augustinsson passée inaperçue. Florian Kohfeldt a beau jeter sa bouteille d'eau de rage, André Silva transformera bien la sentence pour placer son équipe devant de façon un peu miraculeuse.Revenus le couteau entre les dents, les partenaires de Leonardo Bittencourt font néanmoins preuve d'individualisme dans le dernier geste. Et à force de laisser des espaces derrière pour tenter de recoller, les visiteurs se font punir par Daichi Kamada, irrésistible en C3 (six pions), qui profite d'un centre cadeau de Filip Kostić pour mettre les siens à l'abri. Seule ombre au tableau pour les: l'expulsion tout aussi stupide de leur maître à jouer Filip Kostić, auteur d'une énorme semelle sur Ömer Toprak dans le temps additionnel qui le privera de la demi-finale.L'Eintracht et le Bayer rejoignent ainsi le Bayern et Saarebrück (D4) en demies de la DFB Pokal. Ne reste plus qu'à trouver le « petit poucet » du groupe.