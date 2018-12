Les ultras lensois régalent les enfants hospitalisés

CG

Méchants ultras ?Non, les supporters de foot ne sont pas des êtres violents et seulement attirés par la boisson. La preuve avec les nombreuses opérations caritatives lancées régulièrement par des groupes d'ultras en France , à l'image des Red Tigers. Depuis 16 ans, ce groupe lensois fait appel à la générosité du public de Bollaert et organise une collecte de jouets chaque année au mois de décembre.Le but ? Apporter une bonne dose de sourire aux enfants hospitalisés pendant la période des fêtes. Ainsi, comme en 2015 , près de 350 jouets neufs ont été distribués au centre hospitalier de Lens mercredi après-midi, en présence de certains joueurs, du directeur sportif Éric Roy et de plusieurs supporters des Sang et Or.En attendant une victoire contre Ajaccio comme ultime cadeau ?