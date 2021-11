Les supporters de Manchester United se réuniront le 13 novembre pour manifester contre Solskjær

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est la défaite de trop.La dernière fois qu’ils s'étaient rassemblés de la sorte, c'était en mai dernier : les fans de Manchester United avaient alors envahi Old Trafford et provoqué le report du choc face à Liverpool . Quelques mois plus tard, la situation desest toujours aussi alarmante. De quoi pousser les supporters à se réunir de nouveau pour manifester leur mécontentement.La prestation insipide dans le derby perdu ce week-end n’a toujours pas été digérée. Selon les médias britanniques, Ole Gunnar Solskjær aurait tout de même encore la confiance de ses dirigeants, la goutte de trop pour les fans. Ce lundi matin, ils ont massivement partagé un nouveau rassemblement : le 13 novembre, devant Old Trafford, appelant à une manifestation pacifique pour que les évènements du 2 mai dernier ne se reproduisent pas. Fumigènes, pancartes #GlazersOut et #OleOut devraient être au rendez-vous.Pour une fois, la pièce se jouera devant le Théâtre.