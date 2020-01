Les Gunners font tomber les Cherries

Bournemouth (4-4-2) : Travers - Smith, S. Cook, Ake, Simpson (Francis, 76e) - L. Cook, Surman, Gosling, H. Wilson (C. Wilson, 76e) - Fraser, Solanke (Surridge, 89e). Entraîneur : Howe.



Arsenal (4-2-3-1) : Martinez - Bellerín, Mustafi (Holding, 61e), Sokratis, Saka - Guendouzi, Xhaka - Pepe (Ceballos, 69e), Willock (Maitland-Niles, 85e), Martinelli - Nketiah. Entraîneur : Arteta.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Saka le précoce.Pour la première confrontation de l'histoire de la FA Cup entre Bournemouth et Arsenal, l'équipe de Mikel Arteta n'aura pas eu le temps de douter, se qualifiant facilement pour les huitièmes de finale sans avoir à forcer son talent. Pourtant, le talent était bel et bien présent chez les, qui représentaient quasiment 50% du onze de départ londonien au coup d'envoi, et notamment chez Bukayo Saka. Buteur pour la première fois avec l'équipe première d'Arsenal le 19 septembre dernier, lors d'un match de Ligue Europa contre le Standard, et moins de quinze jours après ses dix-huit ans, le natif de Londres a remis ça ce lundi soir.D'ailleurs, il n'attend même pas la dixième minute de jeu de ce 4tour pour décrocher les. Il suffit d'un simple relais entre Nicolas Pépé et Joseph Willock pour que le jeune gaucher puisse être en position d'allumer Mark Travers (0-1, 15).C'est également lui qui est à l'origine du break des, quand il est trouvé côté gauche avant de faire marquer Eddie Nketiah, libre de tout marquage (0-2, 26). Maladroits et peu inspirés, les joueurs d'Eddie Howe ne seront quasiment jamais en mesure d'inquiéter Arsenal. Sauf dans les ultimes secondes, moment choisi par Sam Surridge pour réduire l'écart (1-2, 90+5).Trop tard, Arsenal passe ce 4tour, ce que le club de Londres n'avait pas réussi à faire la saison dernière.