Leicester crucifie le PSV au finish

RB

Le briseur de rêves du Stade Rennais poursuit sa route.Tombeur du club breton au tour précédent (2-0, 1-2), Leicester avait été tenu en échec sur sa pelouse par le PSV Eindhoven à l'aller, il y a une semaine (0-0). Qu'à cela ne tienne, les joueurs de Brendan Rodgers ont arraché leur billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence ce jeudi, au terme d'un quart retour indécis jusqu'au bout (1-2) Bien entrés dans leur match et poussés par un Philips Stadion comble, lesavaient pourtant pris les devants. Une perte de balle très évitable de Youri Tielemans, une passe bien sentie de Mario Götze et Eran Zahavi trompait Kasper Schmeichel dans un angle fermé. En difficulté pendant 45 minutes, lesne méritaient pas sort plus favorable au moment de rejoindre les vestiaires.Trop peu tranchants en première période, Marc Albrighton et Harvey Barnes ont cédé leur place à Patson Daka et Ademola Lookman dès la reprise. Un coaching bien senti car, très vite, la formation anglaise a montré un visage plus incisif. Au contraire du PSV, qui a laissé le cuir à son adversaire et a de plus en plus reculer. Ibrahim Sangaré s'est bien procuré l'occasion du break, mais sa frappe s'est envolée au-dessus du cadre (74). L'ancien Toulousain doit amèrement le regretter, puisque Leicester a recollé dans la foulée grâce à James Maddison, qui a ajusté Yvon Mvogo après un très bon travail d'Ayoze Pérez. Et comme s'il était hors de question d'attendre la prolongation, Ricardo Pereira a fait preuve d'opportunisme en inscrivant le but de la victoire de près. Eindhoven ne s'en est pas relevé.Calés dans le ventre mou de la Premier League (9), les partenaires de Wesley Fofana pourront au moins vibrer en C4. En demie, ils affronteront soit l'AS Rome, soit Bodø/Glimt.Mvogo - Mauro Junior, Teze, Ramalho, Max (Oppegard, 74) - Sangaré, Götze, Gutierrez - Gakpo, Zahavi (Carlos Vinicius, 82), Veerman (Doan, 82). Entraîneur : Roger Schmidt.Schmeichel - Pereira, Fofana, Evans, Castagne - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall - Albrighton (Daka, 46), Iheanacho (Pérez, 65), Barnes (Lookman, 46). Entraîneur : Brendan Rodgers.