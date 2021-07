Faites vos Jeux !

Ce jeudi à l’heure de la pause café (ou des croissants pour les vacanciers), les Bleus olympiques entament leur tournoi face au Mexique. Et plutôt que l'indifférence, cette équipe de bric et de broc mérite justement tout notre soutien.

« Ce qui est important, c'est ce qu'on crée entre nous »

Par Mathieu Rollinger

La foudre d’Usain Bolt, la rage de Teddy Riner, la Dream Team de Jordan, l’insouciance de Laure Manaudou, les larmes de Brahim Asloum. On a tous une image qui vient spontanément en tête lorsqu’il est question des Jeux olympiques. Mais celle-ci est rarement en lien avec le football. Et encore moins avec le football français, à moins d’avoir été devant son poste de télévision pour les buts de François Brisson et Daniel Xuereb face au Brésil, le 11 août 1984, offrant la médaille d’or à l’équipe de Michel Hidalgo aux Jeux de Los Angeles. De l’autre côté du Pacifique, 37 ans plus tard, et surtout 25 ans après la dernière participation d’une équipe de France masculine , c’est une toute nouvelle génération qui cherchera à combler les pages vides de cet album photo., jubilait André-Pierre Gignac en conférence de presse.De plus, les garçons ne pourront pas partager ces honneur avec leurs homologues féminines, absentes cette année. Pour résumer : tous les regards seront braqués sur Tousart, Bernardoni and co.Pourtant, ces Bleus devront laisser le poids de cette (non-)histoire derrière eux. Dans des conditions à foutre le cafard, la faute au Covid et à une bulle plus drastique que jamais, ce sont des Olympiades inédites qu’ils s’apprêtent à vivre. Pourtant l’expérience en vaut la chandelle et Sylvain Ripoll pourra leur rappeler la chance qu’ils ont.(les matchs auront lieu dans la grande métropole de Tokyo, NDLR),, rapportait le sélectionneur à l’AFP.À peine débarqués, certains croquent déjà à fond dans le charme de l’olympisme., assure Florian Thauvin à. Mais comme le dit Ripoll :Et c’est là, contre le Mexique, l’Afrique du Sud puis l’hôte japonais, que les choses se joueront. Un groupe a priori abordable sur le papier, même si André-Pierre Gignac pourra se rappeler que la dernière fois que la France était opposée àet aux, les choses se sont gâtées. Mais cette joyeuse troupe devra écrire son propre roman, alors même que la préface a été pleine de ratures. La faute à des clubs pas forcément très corpo et qui ont obligé le staff à revoir sa copie, en retenant des joueurs comme le Rennais Eduardo Camavinga, le Lillois Jonathan Ikoné ou le Niçois Amine Gouiri. Autant de garçons qui avaient gagné le droit de voir Tokyo grâce à leurs performances avec les Espoirs, mais qui devront rester en France pour des amicaux contre Levante, Porto ou l'Union Berlin. Les 21 embarqués dans l’avion ne sont donc pas tous du premier choix, mais les présents assurent que le collectif reste cohérent.(Pierre Kalulu)(Modibo Sagnan), garantit par exemple le capitaine Gignac, dans les colonnes deBon an, mal an, l’ancien coach des Merlus a réussi à finir son casting et semble s’y retrouver :. Les trois vieux briscard Thauvin, Gignac et Savanier pourront peser de toute leur expérience et de leurs playlists avec du Sardou dedans. Mais si les Jeux sont beaux, c’est aussi parce qu'ils permettent de se laisser séduire par de nouveaux visages, des amours d'été ou plus si affinités, qu’il ou elle soit kayakiste, épéiste ou footballeur/se. Ainsi, on pourra découvrir le défenseur valenciennois Ismaël Doukouré, présenté comme le nouveau Dayot Upamecano, le milieu cannais Alexis Beka Beka, qui a impressionné APG par sa maturité, le meneur Enzo Le Fée à la baguette ou encore l’attaquant de poche rémois Nathanaël Mbuku. Un mot d’ordre : rien à perdre et donc tout à gagner. Et il n'y a plus qu'à laisser l'esprit olympique s'occuper du reste.