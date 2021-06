Les Anglais se teindront les cheveux en cas de victoire finale

Profitez de 160€ de bonus EXCLU chez Netbet en cliquant ICI pour parier sur l'Euro ! AL Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce lundi, Phil Foden a annoncé en conférence de presse que tous lesse teindraient les cheveux en blond, et l'imiteraient donc , en cas de sacre à l'Euro 2020. Une déclaration déroutante et un timing qui pose question, alors que l'Angleterre n'impressionne personne sur ces dix premiers jours de compétition, loin de là. Qui plus est, les hommes de Gareth Southgate pourraient retrouver un gros poisson dès les huitièmes de finale s'ils terminent en tête de leur poule : le second du groupe de la France.Enfin, si c'est pour avoir la palme de l'originalité en compétition internationale, c'est raté : en 1998 déjà, la génération dorée roumaine arborait une teinture blonde collective du plus bel effet lors du Mondial français face à la Tunisie en phase de poules, puis la Croatie en huitièmes de finale. Et pour la petite histoire, cette étonnante décision suivait... une victoire face à l'Angleterre (2-1), à Toulouse.S'ils ne pourront briller par la coiffe, il leur restera les bières blondes à consommer avec modération.