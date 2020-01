Leicester se balade, Tottenham se vautre encore et Watford enchaîne

60

Mené au score à Saint-Mary's, José Mourinho s'en remet à regarder les notes prises par le staff de Southampton. Décidément unique, et averti dans la foulée #SOUTOT pic.twitter.com/mg3yOi0Yl7 — Bastien Cheval ? (@BastChev) January 1, 2020

Florian Lejeune n'a sûrement pas fait de folies pour le réveillon, mais sa prestation à l'occasion de la réception de Leicester sème le doute : sur des relances foireuses en première période, le Français desa permis aux, au-dessus dans le jeu, de punir leurs hôtes. C'est d'abord l'ancienAyoze Pérez qui a ouvert la marque en s'arrachant (36), puis quelques secondes plus tard, James Maddison a fait étalage de toute sa classe en allumant un pétard du gauche (39). Bien installé dans le ventre mou et restant sur deux revers en championnat (le troisième aujourd'hui), Newcastle s'était tout de même offert un frisson par Joelinton (25). C'est devenu encore plus compliqué pour les ouailles de Steve Bruce lorsque Fabian Schär a dû sortir alors que les trois changements de sa formation avaient déjà été faits. Martin Dúbravka a pourtant fait ce qu'il a pu en enchaînant les parades, mais l'entrant chevelu Hamza Choudhury a salé la note d'une superbe tentative lointaine du plat du pied (87). On dirait que Leicester s'est bien remis de la raclée contre Liverpool Nous sommes en janvier, et Danny Ings réalise déjà sa meilleure saison comptable dans l'élite britannique. Toby Alderweireld peut en témoigner, lui qui a été mystifié d'un coup du sombrero sur la superbe ouverture du score de l'ancien, sa 13réalisation cette saison. Face à desentamant l'année 2020 le couteau entre les dents, lesn'ont pas su trouver la solution, avec un Harry Kane butant sur Alex McCarthy en début de partie puis hors-jeu au moment de faire trembler les filets à 20 minutes du terme et enfin sorti sur blessure, Tanguy Ndombele lui aussi rapidement sur le carreau (25), Alderweireld obligé de sauver les meubles devant Nathan Redmond (31) et même coupable d'une main dans la surface non sifflée en début de deuxième (48), ou encore Lucas Moura pas en réussite (87). Une seule victoire pour un nul et deux défaites : c'est le triste bilan dessur la semaine et demie de rush qui se clôt aujourd'hui et demain en Premier League.avait pourtant tout tenté...En alerte rouge au classement (19), Watford est en train de réaliser un parcours parfait à domicile en cette période de fêtes : après les succès contre United (2-0) et Villa (3-0), ce sont lesqui sont venus se casser les dents à Vicarage Road. Après une énorme occasion pour Raúl Jiménez au quart d'heure de jeu, Ismaïla Sarr - juste après avoir échoué sur une grosse situation - sert Gerard Deulofeu pour l'ouverture du score à la suite d'une bonne boulette de Leander Dendoncker (30). L'ancien Rennais passe ensuite proche du break sur un rush suivi d'un piqué (45+3), mais c'est un autre ex de la maison rouge et noir, Abdoulaye Douvouré, qui s'en charge finalement sur un service de Deulofeu (49). En ce premier jour de la nouvelle décennie, un enfant de l'année 2000, Pedro Neto (19 ans), sauve l'honneur pour les visiteurs avec le poil de réussite qui va bien : sa première réalisation en Premier League (60). Wolverhampton pousse et le Belge Christian Kabasele se sacrifie en empêchant Jota de filer au but, récoltant un rouge (71). Mais ça passe encore une fois pour les